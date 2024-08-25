ВСУ уничтожили более 1100 окупантов РФ, 11 ББМ и 47 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 607680 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1190 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 8547 (+5) ед;

боевых бронированных машин — 16 631 (+11) ед;

артиллерийских систем — 17 396 (+47) ед;

РСЗО — 1171 (+2) ед.;

средства ПВО — 936 (+1) ед;

самолетов — 367 ед;

вертолетов — 328 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 095 (+31) ед;

крылатых ракет — 2444 ед;

кораблей/катеров — 28 ед.;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 23 475 (+92) ед;

специальной техники — 2928 (+17) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении.

На Купянском направлении враг атаковал 14 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Глушковки.

На Лиманском направлении также произошло 14 боеприкосновений у Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового, Невского и Дибровы.

На Краматорском направлении россияне атаковали 19 раз у Ступочек, Временного Яра, Калиновки, Григорьевки, Предтечиного.

На Торецком направлении велось 14 боев неподалеку от Нелиповки, Торецкая, Нью-Йорка и Дилиевки.