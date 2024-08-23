По информации спикера ОТУ "Харьков", полковника Виталия Саранцева, оккупанты из армии РФ пытаются атаковать в Волчанске с целью пробиться к реке Волчья, однако испытывают постоянные провалы.

Что известно о провальных попытках атак армии РФ в Волчанске

Ситуация в направлении остается напряженной. Основным направлением усилий противника остается город Волчанск, там продолжаются городские бои. Вчера произошло два боестолкновения в том районе. Сегодня также продолжаются еще два боестолкновения. Противник пытается вести штурмовые действия в районе квартала многоэтажной застройки, пытается расширить зону контроля. Основными усилиями и основой задачей сейчас пробиться к берегу реки Волчья, и именно на этом он сконцентрировал свои основные усилия. Впрочем, ему это не удается, все атаки противника отражаются и все его попытки продвинуться вперед не имеют успеха. Потери наших позиций не допущены. Мы надежно держим оборону, – рассказал Саранцев. Поделиться

Он отметил, что время от времени российские оккупанты пытаются атаковать в районах Старицы и Тихого близ Волчанска, однако также терпят неудачу.

Что известно о других успехах украинских военных на Харьковщине

По словам офицера отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталия Литвина в эфире телемарафона, бойцы 3-й ОШБ провели спланированное наступление на Харьковщине.

Они завладели ротными и взводными опорными пунктами, как мы можем видеть на видео. На том направлении противник также проводит штурмовые действия, но на данном этапе успеха не имеет, поскольку может привлечь резервы именно по этим направлениям - они ближе к Курщине. Они уже там будут проводить штурмовые действия, оборонные и тому подобное, – подчеркнул Литвин. Поделиться

Военный отметил, что российские оккупанты продолжают атаки в районе Липцев на Харьковщине.

Враг этой недели проводил штурмовые действия наших подразделений, но это был характер сдерживания наших резервов, чтобы мы их не опрокидывали в районы ведения более активных боевых действий. Значительно уменьшилось в направлении Липцев использование оперативно-тактической авиации. Месяц назад враг бросал только по Липцам 20 КАБ, сейчас это несколько КАБ в сутки, - подчеркнул Литвин. Поделиться

Вместо этого оккупанты более активно штурмуют позиции Сил обороны в районе Волчанска. По словам Литвина, ситуация там хоть и более сложная, однако контролируемая.