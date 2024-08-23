По информации спикера ОТУ "Харьков", полковника Виталия Саранцева, оккупанты из армии РФ пытаются атаковать в Волчанске с целью пробиться к реке Волчья, однако испытывают постоянные провалы.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно отражают атаки армии РФ в районе Волчанска, не позволяя противнику прорваться к реке Волчья.
- Завладение важными опорными пунктами в Харьковской области демонстрирует эффективность действий украинских военных.
- Российские оккупанты сталкиваются с сопротивлением на Харьковщине, что препятствует их попыткам прорыва и контроля.
- Бойцы 3-й ОШБ провели успешное наступление на Харьковщине, завладев ротными и взводными опорными пунктами.
- Ситуация остается напряженной, но контролируемой, с украинскими военными активно проводящими контрразведку и готовящимися к возможным атакам.
Что известно о провальных попытках атак армии РФ в Волчанске
Он отметил, что время от времени российские оккупанты пытаются атаковать в районах Старицы и Тихого близ Волчанска, однако также терпят неудачу.
Что известно о других успехах украинских военных на Харьковщине
По словам офицера отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталия Литвина в эфире телемарафона, бойцы 3-й ОШБ провели спланированное наступление на Харьковщине.
Военный отметил, что российские оккупанты продолжают атаки в районе Липцев на Харьковщине.
Вместо этого оккупанты более активно штурмуют позиции Сил обороны в районе Волчанска. По словам Литвина, ситуация там хоть и более сложная, однако контролируемая.
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