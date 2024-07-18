Харьковское и Покровское направления фронта остаются самыми горячими

Всего 17 июля потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 12 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, 50 БпЛА оперативно-тактического уровня, 92 автомобиля и семь единиц специальной техники.
Главные тезисы
- Украинские воины успешно отразили многочисленные атаки оккупантов на Харьковском и Покровском направлениях.
- На 18 июля 2024 года зафиксировано 144 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
- Общие потери российских захватчиков за период с 24.02.22 по 18.07.24 включают около 563640 человек личного состава и значительное количество техники.
- Ситуация на фронте остается напряженной, с активными действиями военных сил и обороной Украины в различных направлениях.
Текущая ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 08.00 18.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара одной ракетой, 67 авиационных ударов, задействовано, в частности, 104 КАБ. Кроме этого, совершил 4605 обстрелов, 94 из них — из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Глубокое, Липке, Малые Проходы, Старица, Синковка Харьковской области; Терны, Лиман, Макеевка, Спорное, Часов Яр, Доброполье, Северное, Торецк, Александрополь, Уманское, Покровск, Желательное, Прогресс, Архангельское, Екатериновка, Урожайное и Водяное Донецкой области; Гуляйполе, Лобково, Ровнополь, Каменское и Пятихатки в Запорожье.
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 20 боевых столкновений. Все — в районах Глубокого и Волчанского. Оккупанты активно привлекали для ударов бомбардировочную авиацию.
На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 11. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Новоосикового, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.
На Лиманском направлении наши войска остановили десять атак оккупантов вблизи Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, а также в Серебрянском лесу.
На Северском направлении Силы обороны Украины отразили десять штурмовых действий. Враг пытался продвинуться впереди Спирного, Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки.
На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты при поддержке авиации прикладывали в районе Временного Яра.
Захватчики вчера продолжали активно действовать на Торецком направлении. В общем, враг 29 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Северного и Нью-Йорка. Наносил авиаудары КАБами.
На Покровском направлении украинские воины отразили 26 штурмов и атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Карловка, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки у Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Времивском направлении противник совершил три штурма наших позиций возле Константиновки и Новодаровки.
На Ореховском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки. Кроме того, захватчики выпустили около сотни неуправляемых авиационных ракет в направлениях Гуляйполя, Лобкового, Ровно, Каменского и Пятихаток.
На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на левом берегу Днепра. Пять атак россиян успеха не имели.
Потери РФ в войне против Украины по состоянию на 18.07.2024
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 563640 (+1130) человек,
танков — 8245 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 15883 (+12) ед,
артиллерийских систем — 15465 (+54) ед,
РСЗО — 1120 (+0) ед,
средств ПВО — 893 (+0) ед,
самолетов — 361 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12274 (+50),
крылатых ракет — 2398 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 20833 (+92) ед,
специальной техники — 2593 (+7)
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