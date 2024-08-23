ЗСУ зривають плани армії РФ щодо прориву в районі Вовчанська
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ зривають плани армії РФ щодо прориву в районі Вовчанська

Військовий ЗСУ
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Джерело:  Суспільне

За інформацією речника ОТУ “Харків”, полковника Віталія Саранцева, окупанти з армії РФ намагаються атакувати у Вовчанську із метою пробитись до річки Вовча, однак зазнають постійних провалів.

Головні тези:

  • Загальна ситуація на напрямку Вовчанська залишається напруженою, але ЗСУ успішно тримають оборону та відбивають атаки армії РФ.
  • Українські військові провели успішний наступ на Харківщині, заволодівши важливими опорними пунктами.
  • Російські окупанти продовжують атаки в районі Липців та спрямовуючи штурмові дії на позиції ЗСУ у Вовчанську.
  • Українські війська здійснюють контррозвідку та готуються до можливих атак у напрямку Курщини.
  • Спроби армії РФ захопити контроль над річкою Вовча та розширити зону контролю у Вовчанську зазнають невдалих результатів через успішну оборону ЗСУ.

Що відомо про провальні спроби атак армії РФ у Вовчанську

Ситуація на напрямку залишається напруженою. Основним напрямком зусиль противника залишається місто Вовчанськ, там наразі тривають міські бої. Вчора відбулося два боєзіткнення в тому районі. Сьогодні також тривають ще два боєзіткнення. Противник намагається вести штурмові дії в районі кварталу багатоповерхової забудови, намагається розширити зону контролю. Основними зусиллями і основою задачею є зараз пробитися до берега річки Вовча, і саме на цьому він сконцентрував свої основні зусилля. Втім, йому це не вдається, всі атаки противника відбиваються і всі його спроби просунутися вперед успіху не мають. Втрат наших позицій не допущено. Ми надійно тримаємо оборону, - розповів Саранцев.

Він зазначив, що час від часу російські окупанти намагаються атакувати в районах Стариці та Тихого поблизу Вовчанська, однак також зазнають невдачі.

Що відомо про інші успіхи українських військових на Харківщині

За словами офіцера відділення розвідки бригади “Рубіж” НГУ Віталія Литвина в ефірі телемарафону, бійці 3-ої ОШБ провели спланований наступ на Харківщині.

Вони заволоділи ротними і взводними опорними пунктами, як ми можемо бачити на відео. На тому напрямку противник також проводить штурмові дії, але на даному етапі успіху не має, оскільки може залучити резерви саме з цих напрямків - вони найближче до Курщини. Вони вже там будуть проводити штурмові дії, оборонні тощо, - підкреслив Литвин.

Військовий зазначив, що російські окупанти продовжують атаки в районі Липців на Харківщині.

Ворог цього тижня проводив штурмові дії наших підрозділів, але це був характер стримування наших резервів, щоб ми їх не перекидали в райони ведення більш активних бойових дій. Значно зменшилося в напрямку Липців використання оперативно-тактичної авіації. Місяць тому ворог кидав тільки по Липцях 20 КАБів, зараз це декілька КАБів на добу, - підкреслив Литвин.

Натомість окупанти більш активно штурмують позиції Сил оборони в районі Вовчанська. За словами Литвина, ситуація там хоч і складніша, однак контрольована.

Ми розуміємо, що ворог оперативно-тактичну авіацію та резерви з території РФ може залучити саме на Курщині, - додає військовий.

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