За інформацією речника ОТУ “Харків”, полковника Віталія Саранцева, окупанти з армії РФ намагаються атакувати у Вовчанську із метою пробитись до річки Вовча, однак зазнають постійних провалів.
Головні тези:
- Загальна ситуація на напрямку Вовчанська залишається напруженою, але ЗСУ успішно тримають оборону та відбивають атаки армії РФ.
- Українські військові провели успішний наступ на Харківщині, заволодівши важливими опорними пунктами.
- Російські окупанти продовжують атаки в районі Липців та спрямовуючи штурмові дії на позиції ЗСУ у Вовчанську.
- Українські війська здійснюють контррозвідку та готуються до можливих атак у напрямку Курщини.
- Спроби армії РФ захопити контроль над річкою Вовча та розширити зону контролю у Вовчанську зазнають невдалих результатів через успішну оборону ЗСУ.
Що відомо про провальні спроби атак армії РФ у Вовчанську
Він зазначив, що час від часу російські окупанти намагаються атакувати в районах Стариці та Тихого поблизу Вовчанська, однак також зазнають невдачі.
Що відомо про інші успіхи українських військових на Харківщині
За словами офіцера відділення розвідки бригади “Рубіж” НГУ Віталія Литвина в ефірі телемарафону, бійці 3-ої ОШБ провели спланований наступ на Харківщині.
Військовий зазначив, що російські окупанти продовжують атаки в районі Липців на Харківщині.
Натомість окупанти більш активно штурмують позиції Сил оборони в районі Вовчанська. За словами Литвина, ситуація там хоч і складніша, однак контрольована.
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