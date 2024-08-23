За інформацією речника ОТУ “Харків”, полковника Віталія Саранцева, окупанти з армії РФ намагаються атакувати у Вовчанську із метою пробитись до річки Вовча, однак зазнають постійних провалів.

Що відомо про провальні спроби атак армії РФ у Вовчанську

Ситуація на напрямку залишається напруженою. Основним напрямком зусиль противника залишається місто Вовчанськ, там наразі тривають міські бої. Вчора відбулося два боєзіткнення в тому районі. Сьогодні також тривають ще два боєзіткнення. Противник намагається вести штурмові дії в районі кварталу багатоповерхової забудови, намагається розширити зону контролю. Основними зусиллями і основою задачею є зараз пробитися до берега річки Вовча, і саме на цьому він сконцентрував свої основні зусилля. Втім, йому це не вдається, всі атаки противника відбиваються і всі його спроби просунутися вперед успіху не мають. Втрат наших позицій не допущено. Ми надійно тримаємо оборону, - розповів Саранцев. Поширити

Він зазначив, що час від часу російські окупанти намагаються атакувати в районах Стариці та Тихого поблизу Вовчанська, однак також зазнають невдачі.

Що відомо про інші успіхи українських військових на Харківщині

За словами офіцера відділення розвідки бригади “Рубіж” НГУ Віталія Литвина в ефірі телемарафону, бійці 3-ої ОШБ провели спланований наступ на Харківщині.

Вони заволоділи ротними і взводними опорними пунктами, як ми можемо бачити на відео. На тому напрямку противник також проводить штурмові дії, але на даному етапі успіху не має, оскільки може залучити резерви саме з цих напрямків - вони найближче до Курщини. Вони вже там будуть проводити штурмові дії, оборонні тощо, - підкреслив Литвин. Поширити

Військовий зазначив, що російські окупанти продовжують атаки в районі Липців на Харківщині.

Ворог цього тижня проводив штурмові дії наших підрозділів, але це був характер стримування наших резервів, щоб ми їх не перекидали в райони ведення більш активних бойових дій. Значно зменшилося в напрямку Липців використання оперативно-тактичної авіації. Місяць тому ворог кидав тільки по Липцях 20 КАБів, зараз це декілька КАБів на добу, - підкреслив Литвин. Поширити

Натомість окупанти більш активно штурмують позиції Сил оборони в районі Вовчанська. За словами Литвина, ситуація там хоч і складніша, однак контрольована.