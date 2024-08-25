ЗСУ знищили понад 1100 окупантів РФ, 11 ББМ та 47 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 607 680 військових.
Головні тези:
- Збройні сили України знищили понад 1100 російських окупантів, 11 бойових броньованих машин та 47 артилерійських систем.
- Загальна кількість втрат російських військ з початку вторгнення становить 607 680 військових.
- Протягом останньої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень, найбільше з них на Покровському напрямку.
- Українські захисники відбивали штурмові дії в низці населених пунктів на різних напрямках, зокрема, в Новосадовому, Невському, Калинівці та інших.
- Російські вороги провели 19 атак на Краматорському напрямку, а на Покровському напрямку відбулося неймовірне число 58 ворожих штурмів, зокрема біля Новогродівки та Калинового.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1190 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8547 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 16 631 (+11) од.;
артилерійських систем — 17 396 (+47) од.;
РСЗВ — 1171 (+2) од.;
засоби ППО — 936 (+1) од.;
літаків — 367 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 095 (+31) од.;
крилатих ракет — 2444 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 23 475 (+92) од.;
спеціальної техніки — 2928 (+17) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку.
На Куп’янському напрямку ворог атакував 14 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Глушківки.
На Лиманському напрямку також відбулося 14 боєзіткнень біля Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового, Невського та Діброви.
На Краматорському напрямку росіяни атакували 19 разів біля Ступочок, Часового Яру, Калинівки, Григорівки, Предтечиного.
На Торецькому напрямку точилося 14 боїв неподалік Неліпівки, Торецька, Нью-Йорка та Диліївки.
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