Успішний контрнаступ ЗСУ на Курщині виявився цілковитою несподіванкою для російського керівництва, яке вже готує російське суспільство до того, що ця ситуація може тривати місяцями.
Головні тези:
- Успішний контрнаступ ЗСУ на Курщині викликав шок у російського керівництва, що підтверджує нагальну потребу підтримки України з боку Заходу.
- Захоплення та утримання Курська можуть стати ключовим етапом для майбутніх переговорів між Україною та РФ, тому важливо збільшити підтримку та поставки зброї для України.
- Успіхи України на Курщині були досягнуті без значної підтримки західних партнерів, що підкреслює необхідність допомоги та дозволів для використання важкої зброї.
- Дії ЗСУ на Курщині можуть вплинути на розвиток війни з РФ та призвести до позитивних змін у переговорному процесі між країнами.
- Захід має підтримати Україну у розвитку успішного контрнаступу на Курщині для стабілізації ситуації на сході України та впливу на конфлікт з РФ.
Як успіх наступу ЗСУ на Курщині може вплинути на розвиток розв’язаної РФ війни
Зазначається, що кремлівський диктатор Володимир Путін наказав звільнити Курщину до 1 жовтня, однак це малоймовірно.
Наразі злочинна армія РФ почала перекидати підрозділи із Запорізької області на Курщину.
При цьому тиск окупаційної армії РФ на позиції українських військових на Донеччині продовжує зростати.
За словами виконавчої директорки трансатлантичного аналітичного центру з питань зовнішньої політики та національної безпеки Henry Jackson Society Альони Гливко, Україна має діяти дуже швидко на Курщині, щоб уповільнити наступ російських окупантів на сході України.
Як західні партнери можуть допомогти Україні змінити хід розв’язаної РФ війни
Аналітик зазначила, що все це підкреслює нагальну необхідність з боку західних партнерів дозволити Україні вільно використовувати надану далекобійну зброю і збільшити поставки цієї самої зброї.
На її переконання, саме утримання значної частини Курської та, ймовірно, Брянської та Бєлгородської областей може стати ключовим козирем під час майбутніх переговорів між Україною та РФ.
Гливко підкреслила, що успіхи України на Курщині були здобуті всупереч, а не завдяки підтримці західних партнерів.
Зокрема, вона вказує, що успіхи ЗСУ на Курщині так і не спонукали Велику Британію надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по території РФ.
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