Успішний контрнаступ ЗСУ на Курщині виявився цілковитою несподіванкою для російського керівництва, яке вже готує російське суспільство до того, що ця ситуація може тривати місяцями.

Як успіх наступу ЗСУ на Курщині може вплинути на розвиток розв’язаної РФ війни

Зазначається, що кремлівський диктатор Володимир Путін наказав звільнити Курщину до 1 жовтня, однак це малоймовірно.

Наразі злочинна армія РФ почала перекидати підрозділи із Запорізької області на Курщину.

При цьому тиск окупаційної армії РФ на позиції українських військових на Донеччині продовжує зростати.

За словами виконавчої директорки трансатлантичного аналітичного центру з питань зовнішньої політики та національної безпеки Henry Jackson Society Альони Гливко, Україна має діяти дуже швидко на Курщині, щоб уповільнити наступ російських окупантів на сході України.

Військовий ЗСУ на Курщині

З політичного погляду, від успіху цієї операції для Зеленського залежить дуже багато. Це азартна гра з високим ризиком і високою винагородою. Він може спробувати використати захоплених російських призовників як важіль для звільнення українських військовополонених. Що ще важливіше, утримання Курська може відіграти значну роль у наближенні переговорів з Росією, - підкреслює Гливко. Поширити

Як західні партнери можуть допомогти Україні змінити хід розв’язаної РФ війни

Аналітик зазначила, що все це підкреслює нагальну необхідність з боку західних партнерів дозволити Україні вільно використовувати надану далекобійну зброю і збільшити поставки цієї самої зброї.

На її переконання, саме утримання значної частини Курської та, ймовірно, Брянської та Бєлгородської областей може стати ключовим козирем під час майбутніх переговорів між Україною та РФ.

Гливко підкреслила, що успіхи України на Курщині були здобуті всупереч, а не завдяки підтримці західних партнерів.

Зокрема, вона вказує, що успіхи ЗСУ на Курщині так і не спонукали Велику Британію надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по території РФ.