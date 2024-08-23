Запад медлит с усилением поддержки Украины на фоне Курской операции ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Запад медлит с усилением поддержки Украины на фоне Курской операции ВСУ

Танк ВСУ на Курщине
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Источник:  The Telegraph

Успешное контрнаступление ВСУ на Курщине оказалось полной неожиданностью для российского руководства, уже готовящего российское общество к тому, что эта ситуация может длиться месяцами.

Главные тезисы

  • Успешное контрнаступление ВСУ на Курщине вызвало шок у российского руководства, подчеркнув настойчивую потребность в поддержке Украины со стороны Запада.
  • Действия ВСУ на Курщине могут повлиять на ход войны с Россией и способствовать позитивным изменениям в переговорном процессе между странами.
  • Украине необходимо действовать оперативно на Курщине, чтобы замедлить наступление российских войск на востоке страны и повлиять на будущие переговоры с Россией.
  • Западные партнеры должны увеличить поддержку Украины и разрешить использование дальнобойного оружия для повышения эффективности контратак на Курщине.
  • Успехи Украины на Курщине играют важную роль в приближении переговоров с РФ, необходима значительная поддержка и поставки оружия со стороны западных партнеров.

Как успех наступления ВСУ на Курщине может повлиять на развитие развязанной РФ войны

Отмечается, что кремлевский диктатор Владимир Путин приказал уволить Курщину до 1 октября, однако это маловероятно.

Преступная армия РФ начала перебрасывать подразделения из Запорожской области на Курщину.

При этом давление оккупационной армии РФ на позиции украинских военных в Донецкой области продолжает расти.

По словам исполнительного директора трансатлантического аналитического центра по вопросам внешней политики и национальной безопасности Henry Jackson Society Алены Гливко, Украина должна действовать очень быстро на Курщине, чтобы замедлить наступление российских окупантов на востоке Украины.

Запад должен поддержать Украину в развитии успеха наступления на Курщине
Военный ВСУ на Курщине

С политической точки зрения от успеха этой операции для Зеленского зависит очень многое. Это азартная игра с высоким риском и высоким вознаграждением. Он может попытаться использовать захваченных российских призывников как рычаг для освобождения украинских военнопленных. Что еще более важно, содержание Курска может сыграть значительную роль в приближении переговоров с Россией, - подчеркивает Гливко.

Как западные партнеры могут помочь Украине изменить ход развязанной РФ войны

Аналитик отметила, что все это подчеркивает неотложную необходимость со стороны западных партнеров позволить Украине свободно использовать предоставленное дальнобойное оружие и увеличить поставки этого самого оружия.

По ее убеждению, именно содержание значительной части Курской и, вероятно, Брянской и Белгородской областей может стать ключевым козырем во время предстоящих переговоров между Украиной и РФ.

Гливко подчеркнула, что успехи Украины в Курщине были получены вопреки, а не благодаря поддержке западных партнеров.

В частности, она указывает, что успехи ВСУ в Курщине так и не побудили Великобританию предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по территории РФ.

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