Успешное контрнаступление ВСУ на Курщине оказалось полной неожиданностью для российского руководства, уже готовящего российское общество к тому, что эта ситуация может длиться месяцами.

Как успех наступления ВСУ на Курщине может повлиять на развитие развязанной РФ войны

Отмечается, что кремлевский диктатор Владимир Путин приказал уволить Курщину до 1 октября, однако это маловероятно.

Преступная армия РФ начала перебрасывать подразделения из Запорожской области на Курщину.

При этом давление оккупационной армии РФ на позиции украинских военных в Донецкой области продолжает расти.

По словам исполнительного директора трансатлантического аналитического центра по вопросам внешней политики и национальной безопасности Henry Jackson Society Алены Гливко, Украина должна действовать очень быстро на Курщине, чтобы замедлить наступление российских окупантов на востоке Украины.

Военный ВСУ на Курщине

С политической точки зрения от успеха этой операции для Зеленского зависит очень многое. Это азартная игра с высоким риском и высоким вознаграждением. Он может попытаться использовать захваченных российских призывников как рычаг для освобождения украинских военнопленных. Что еще более важно, содержание Курска может сыграть значительную роль в приближении переговоров с Россией, - подчеркивает Гливко. Поделиться

Как западные партнеры могут помочь Украине изменить ход развязанной РФ войны

Аналитик отметила, что все это подчеркивает неотложную необходимость со стороны западных партнеров позволить Украине свободно использовать предоставленное дальнобойное оружие и увеличить поставки этого самого оружия.

По ее убеждению, именно содержание значительной части Курской и, вероятно, Брянской и Белгородской областей может стать ключевым козырем во время предстоящих переговоров между Украиной и РФ.

Гливко подчеркнула, что успехи Украины в Курщине были получены вопреки, а не благодаря поддержке западных партнеров.

В частности, она указывает, что успехи ВСУ в Курщине так и не побудили Великобританию предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по территории РФ.