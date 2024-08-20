Потрясающий успех наступления ВСУ на Курщине войдет в мировую историю войн, однако эта самая история содержит примеры, которые, по словам западных аналитиков, хорошо было бы памяти украинским военным.

Какие исторические примеры следует помнить украинским военным при проведении наступления на Курщине

Военные аналитики – полковник армии США в отставке Джон Джентиле и историк Адам Гивенс отмечают, что реальная цель наступления украинских военных на Курщине остается неизвестной.

В частности аналитики напоминают, что осенью 1776 года армия Джорджа Вашингтона в борьбе за независимость 13 колоний против британских военных потерпела сокрушительное поражение в битве при Лонг-Айленде.

Большое количество американских военных после разгрома хотели прекратить войну, однако Вашингтон отказался от этого.

Вместо прекращения войны он направил останки разбитой армии для атак по вражеским гарнизонам в Принстоне и Трентоне на юге Нью-Джерси.

Пересекши реку Делавер, Вашингтон застал британцев врасплох и разгромил оба форпоста.

Взятие Принстона и Трентона фактически отрезало британские форпосты к западу от их главной базы в Нью-Йорке.

Это вынудило британских военных бежать в Нью-Йорк, а неожиданная победа повстанческой армии позволила перехватить инициативу в войне.

Вторым примером аналитики приводят пример морской высадки в районе города Инчхон в сентябре 1950 года армии ООН, состоявшей из американских военных и Республики Корея. Ею управлял генерал Дуглас Макартур.

Отмечается, что на тот момент большинство американских и южно-корейских сил зажали на крайнем юге Корейского полуострова.

Макартур решил произвести высадку десанта прямо в центре полуострова и таким образом разрезать его пополам, заставив Северную Корею либо отвести войска назад, либо потерять их в окружении.

Так как такая операция считалась слишком рискованной, Макартур не мог получить разрешения на ее проведение.

Некоторым образом противодействие Инчхонскому плану Мак-Артура напоминает критику, которую Украина получила в первые дни вторжения под Курском. Операция была слишком рискованной, утверждали скептики. Украинские войска уже были плотно задействованы вдоль линии фронта с Россией, и они не могли позволить себе материальные и человеческие затраты, которые повлекли бы вторжение на Курщину, - подчеркивают Джентиле и Гивенс. Поделиться

Но высадка в Инчхоне сработала. Это позволило войскам ООН совершить быстрый прорыв и в кратчайшие сроки деоккупировать всю территорию Южной Кореи.

Однако в конце концов Макартур переоценил свои таланты и везения.

Продолжая гнать армию КНДР на север, самоуверенный генерал пренебрег четкими данными разведки, указывавших на то, что китайская армия готовится вступить в войну на стороне Пхеньяна.

В конце октября 1950 года китайцы массированно перешли границу и атаковали войска ООН, нанеся им болезненное поражение.

В течение следующих нескольких месяцев китайская армия вытеснила американцев вплоть до Сеула, и казавшаяся почти выигранной кровавая война затянулась еще более чем на два года.

Для Украины урок Макартура такой: не позволяйте первоначальному успеху смелых военных действий породить безудержное доверие; не будьте настолько уверены в своем мастерстве, чтобы пренебрегать возможностями и намерениями своего врага, – предупреждают аналитики. Поделиться

Третьим примером они приводят историю, когда летом 1943 года советская армия держала под контролем выступление линии фронта вокруг Курска, получившего название Курская дуга.

4 июля германская армия перешла в смелое и решительное пришествие, стремясь лишить армию СССР этого плацдарма.

В течение месяца стало ясно, что наступление немецких военных провалилось, а советская армия перешла в контрнаступление, по результатам которого удалось вернуть контроль почти над всей Левобережной Украиной.

Аналитики отмечают, что одной из причин поражения армии нацистской Германии было ведение боев за расширение территорий, что почти не мотивировало немецких солдат.

Советские солдаты верили, что они борются за выживание собственного народа и государства, что является значительно более мощной мотивацией.

На что аналитики советуют обратить внимание украинским военным

Сегодня Курск дает много уроков для украинцев. Несмотря на смелость нынешнего вторжения, украинцы должны быть готовы принять, когда продвижение их военных сил достигнет кульминации. Они неизбежно достигнут точки, в которой, если они не перейдут к обороне — либо в Курске, либо в Украине — они рискуют потерпеть катастрофическое поражение, - подчеркивают аналитики. Поделиться

РСЗО ВСУ

Джентиле и Гивенс также считают, что современным россиянам и, в частности Владимиру Путину, следует извлечь уроки из поражения Германии во Второй мировой войне: врага, защищающего свою родину в борьбе за ее существование, трудно победить.

Особенно это касается случаев, когда враг применяет смелые, рискованные операции, последовательные и поддерживаемые следующими достигнутыми целями.