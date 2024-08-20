В РФ заявили о создании новых группировок войск "Белгород", "Брянск" и "Курск"
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Политика
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В РФ заявили о создании новых группировок войск "Белгород", "Брянск" и "Курск"

Военные РФ
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Источник:  online.ua

Минобороны страны-агрессорки РФ на фоне успешного прорыва ВСУ и наступления на Курщине решило создать 3 новые группировки оккупационной армии РФ - "Белгород", "Брянск" и "Курск" для защиты этих регионов.

Главные тезисы

  • Минобороны РФ создает новые группировки войск“Белгород”, “Брянск”, “Курск” для обороны регионов.
  • Успешное наступление ВСУ на Курщине разрушило мифы кремлевской пропаганды.
  • Россияне выступают против собственных властей, а не украинских военных
  • Путин теряет имидж сильного лидера из-за неспособности защитить границы страны.

Что известно о решениях российских оккупантов о безопасности

По информации РосСМИ, отдельные группировки оккупационной армии РФ были задействованы в развязанной Кремлем преступной войне против Украины.

Управлять действиями новых группировок оккупационной армии РФ будет координационный совет по военной безопасности приграничных территорий.

В частности, в этот совет вошли заместители главы минобороны РФ, руководители регионов и представители генштаба страны-агрессорки.

Отмечается, что заседания этого совета будут проводиться не менее одного раза в неделю.

При этом совет будет возглавлять глава минобороны страны-агрессорки Андрей Белоусов.

В сообщениях о создании совета речь не идет о том, участвует ли в ее работе глава российского генштаба Валерий Герасимов.

Он с 2023 командует объединенной группировкой российских войск в Украине.

Что известно об уничтожении 4 ключевых мифов о РФ на фоне успеха наступления ВСУ на Курщине

По информации журналистов Foreign Policy, успешное наступление ВСУ на Курщине окончательно разрушило миф кремлевской пропаганды последних 10 лет относительно катастрофической угрозы России со стороны Украины.

По информации издания, на фоне наступления не было ни одного общественного резонанса: ни стихийного формирования ополчений, ни длинных очередей добровольцев в призывные пункты.

Сейчас российским военным предлагают абсурдно огромные бонусы за контракт, превышающие среднюю годовую зарплату россиянина. Иначе не было бы желающих вообще. Никакие пылкие речи не сплотили россиян в защиту Родины, Кремль даже не приказал проводить всеобщую мобилизацию, чтобы отразить вторжение. Между тем главный представитель российского правительства Дмитрий Песков даже не позаботился прервать свой отпуск, - подчеркивают авторы материала.

РФ создает новые группировки войск "Белгород", "Брянск" и "Курск"
Военные ВСУ

Отмечается, что россияне объединились не против украинских военных, совершивших вторжение на их территорию, а против российских властей.

Больше всего выступают против жители Курской области и матери призывников, призывающих власть вернуть своих сыновей-срочников из зоны боевых действий.

Второй пузырь — это имидж Путина как авторитарного лидера, который построен на силе, порядке и обещании снова сделать Россию большой. Его очевидная неспособность защитить границы страны делает Путина, увязавшего свое правление с восстановлением утраченной российской империи, выглядит слабостью, - отмечают журналисты.

Еще одним мифом кремлевской пропаганды, разрушенным после начала наступления ВСУ на Курщине, являются нарративы об эскалации войны.

Якобы от результата развязанной Кремлем преступной войны против Украины зависит существование России.

Однако РФ не обратилась за помощью к собственному оборонному альянсу (ОДКБ), что должно было сделать в случае того, если бы ее существование было под угрозой.

В 2016 году Путин печально известно, что границы России нигде не заканчиваются. Сегодня оказалось, что они тоже не начинаются с какой-либо конкретной точки. Пока что каждая из угроз Путина, включая ядерную, оказывается пустой — даже фактическая граница России не кажется "красной линией". Таким образом, еще один пузырь, который лопнул Курск, - это западная теория эскалации и красных линий, которые заставляют Россию выглядеть гораздо сильнее и решительнее, чем она есть на самом деле, - отмечают авторы материала.

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