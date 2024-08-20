Міноборони країни-агресорки РФ на тлі успішного прориву ЗСУ та наступу на Курщині вирішило створити 3 нові угруповання окупаційної армії РФ - "Бєлгород", "Брянськ" і "Курськ" для захисту цих регіонів.

Що відомо про безпекові рішення російських окупантів

За інформацією РосЗМІ, окремі угруповання окупаційної армії РФ були задіяні у розв’язаній Кремлем злочинній війні проти України.

Керувати діями нових угруповань окупаційної армії РФ буде координаційна рада з питань військової безпеки прикордонних територій.

Зокрема, до цієї ради увійшли заступники глави міноборони РФ, керівники регіонів і представники генштабу країни-агресорки.

Зазначається, що засідання цієї ради проводитимуться не менше, ніж раз на тиждень.

При цьому раду очолюватиме глава міноборони країни-агресорки Андрій Бєлоусов.

У повідомленнях про створення ради не йдеться про те, чи бере участь у її роботі глава російського генштабу Валерій Герасимов.

Він із 2023 року командує об'єднаним угрупованням російських військ в Україні.

Що відомо про знищення 4 ключових міфів про РФ на тлі успіху наступу ЗСУ на Курщині

За інформацією журналістів Foreign Policy, успішний наступ ЗСУ на Курщині остаточно зруйнував міф кремлівської пропаганди останніх 10 років щодо катастрофічної загрози Росії з боку України.

За інформацією видання, на тлі наступу не було жодного суспільного резонансу: ані стихійного формування ополчень, ані довгих черг добровольців до призовних пунктів.

Зараз російським військовим пропонують абсурдно величезні бонуси за контракт, які перевищують середню річну зарплату росіянина. Інакше не було б охочих взагалі. Жодні палкі промови не згуртували росіян на захист Батьківщини, Кремль навіть не наказав проводити загальну мобілізацію, щоб відбити вторгнення. Тим часом головний речник російського уряду Дмитро Пєсков навіть не потурбувався перервати свою відпустку, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Військові ЗСУ

Зазначається, що росіяни об’єднались не проти українських військових, які здійснили вторгнення на їхню територію, а проти російської влади.

Найбільше виступають проти жителі Курської області та матері призовників, які закликають владу повернути своїх синів-строковиків із зони бойових дій.

Друга бульбашка — це імідж Путіна як авторитарного лідера, який побудований на силі, порядку та обіцянці знову зробити Росію великою. Його очевидна неспроможність захистити кордони країни робить Путіна, який пов’язав своє правління з відновленням втраченої російської імперії, виглядає слабкістю, - наголошують журналісти. Поширити

Ще одним міфом кремлівської пропаганди, який був зруйнований після початку наступу ЗСУ на Курщині, є наративи про ескалацію війни.

Нібито від результату розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України залежить існування Росії.

Однак, РФ не звернулася по допомогу до власного оборонного альянсу (ОДКБ), що мала б зробити в разі того, якби її існування було під загрозою.