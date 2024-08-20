Некоторые западные партнеры, взявшие на себя обязательства по поставкам ПВО Украине и другим вооружениям и обещавшие ускорить эти процессы, не выполняют данные обещания.
Главные тезисы
- Некоторые западные партнеры, такие как США, Германия и Румыния, не выполняют свои обязательства по передаче систем ПВО и другого вооружения Украине в срок.
- Западные страны НАТО могут не успеть выполнить свои обещания по передаче вооружения Украине до осени, что создаст сложности для оборонных возможностей страны.
- Германия планирует поставить Украине новые системы противовоздушной обороны и другое вооружение до конца текущего года, в рамках нового пакета военной помощи.
- Затягивание с поставками систем ПВО и другого вооружения ставит Украину в трудное положение, особенно на фоне ожидающихся действий России.
- Новый пакет помощи от Германии включает разнообразное вооружение, включая системы противовоздушной обороны, боеприпасы, беспилотные корабли, винтовки и другое оборудование.
Что известно о затягивании партнерами передачи ПВО и других вооружений Украине
По словам собеседников, некоторые страны НАТО до сих пор не выполнили взятые на себя обязательства по передаче Украине по меньшей мере 5 систем ПВО дальнего радиуса действия.
На фоне проведения наступательной операции в Курщине президент Владимир Зеленский вновь обратился за помощью к западным партнерам.
США, Германия и Румыния обещали передать Украине по одной системе ЗРК Patriot.
Италия должна передать Украине комплекс ПВО SAMP-T.
Ряд других стран-партнеров должен передать боеприпасы ПВО.
Что известно о дополнительных ПВО от Германии
Германия планирует поставить Украине еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца года.
Как сообщил заместитель официального представителя немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, кроме зенитно-ракетных комплексов Украина также получит 10 зенитных самоходных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, 10 основных боевых танков Leopard, боевые беспилотники и несколько тысяч боеприпасов.
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Новый пакет помощи включает:
одну систему ПВО IRIS-T SLS;
14 тысяч снарядов калибра 155 мм;
10 беспилотных надводных кораблей;
16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;
материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
шесть высокомобильных саперных экскаваторов;
одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
55 тысяч аптечек первой помощи;
700 штурмовых винтовок MK 556;
10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;
50 винтовок CR 308.
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