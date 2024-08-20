Некоторые западные партнеры, взявшие на себя обязательства по поставкам ПВО Украине и другим вооружениям и обещавшие ускорить эти процессы, не выполняют данные обещания.

Что известно о затягивании партнерами передачи ПВО и других вооружений Украине

По словам собеседников, некоторые страны НАТО до сих пор не выполнили взятые на себя обязательства по передаче Украине по меньшей мере 5 систем ПВО дальнего радиуса действия.

На фоне проведения наступательной операции в Курщине президент Владимир Зеленский вновь обратился за помощью к западным партнерам.

США, Германия и Румыния обещали передать Украине по одной системе ЗРК Patriot.

Западные системы ПВО на вооружении Украины

Италия должна передать Украине комплекс ПВО SAMP-T.

Ряд других стран-партнеров должен передать боеприпасы ПВО.

Многие обещания НАТО вряд ли будут выполнены до осени, когда Россия, как ожидается, воспользуется уязвимостью истощенной войной страны и усилит бомбардировку критически важных объектов инфраструктуры Украины, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

Что известно о дополнительных ПВО от Германии

Германия планирует поставить Украине еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца года.

Как сообщил заместитель официального представителя немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, кроме зенитно-ракетных комплексов Украина также получит 10 зенитных самоходных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, 10 основных боевых танков Leopard, боевые беспилотники и несколько тысяч боеприпасов.

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Новый пакет помощи включает: