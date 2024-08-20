Ряд западных партнеров затягивает процесс передачи Украине ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Ряд западных партнеров затягивает процесс передачи Украине ПВО

Радар в составе ЗРК Patriot
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Источник:  Bloomberg

Некоторые западные партнеры, взявшие на себя обязательства по поставкам ПВО Украине и другим вооружениям и обещавшие ускорить эти процессы, не выполняют данные обещания.

Главные тезисы

  • Некоторые западные партнеры, такие как США, Германия и Румыния, не выполняют свои обязательства по передаче систем ПВО и другого вооружения Украине в срок.
  • Западные страны НАТО могут не успеть выполнить свои обещания по передаче вооружения Украине до осени, что создаст сложности для оборонных возможностей страны.
  • Германия планирует поставить Украине новые системы противовоздушной обороны и другое вооружение до конца текущего года, в рамках нового пакета военной помощи.
  • Затягивание с поставками систем ПВО и другого вооружения ставит Украину в трудное положение, особенно на фоне ожидающихся действий России.
  • Новый пакет помощи от Германии включает разнообразное вооружение, включая системы противовоздушной обороны, боеприпасы, беспилотные корабли, винтовки и другое оборудование.

Что известно о затягивании партнерами передачи ПВО и других вооружений Украине

По словам собеседников, некоторые страны НАТО до сих пор не выполнили взятые на себя обязательства по передаче Украине по меньшей мере 5 систем ПВО дальнего радиуса действия.

На фоне проведения наступательной операции в Курщине президент Владимир Зеленский вновь обратился за помощью к западным партнерам.

США, Германия и Румыния обещали передать Украине по одной системе ЗРК Patriot.

Западные партнеры затягивают с поставками ПВО Украине
Западные системы ПВО на вооружении Украины

Италия должна передать Украине комплекс ПВО SAMP-T.

Ряд других стран-партнеров должен передать боеприпасы ПВО.

Многие обещания НАТО вряд ли будут выполнены до осени, когда Россия, как ожидается, воспользуется уязвимостью истощенной войной страны и усилит бомбардировку критически важных объектов инфраструктуры Украины, - подчеркивается в материале издания.

Что известно о дополнительных ПВО от Германии

Германия планирует поставить Украине еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца года.

Как сообщил заместитель официального представителя немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, кроме зенитно-ракетных комплексов Украина также получит 10 зенитных самоходных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, 10 основных боевых танков Leopard, боевые беспилотники и несколько тысяч боеприпасов.

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Новый пакет помощи включает:

  • одну систему ПВО IRIS-T SLS;

  • 14 тысяч снарядов калибра 155 мм;

  • 10 беспилотных надводных кораблей;

  • 16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;

  • материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

  • шесть высокомобильных саперных экскаваторов;

  • одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

  • 55 тысяч аптечек первой помощи;

  • 700 штурмовых винтовок MK 556;

  • 10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;

  • 50 винтовок CR 308.

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