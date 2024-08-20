Деякі західні партнери, що взяли на себе зобов'язання із поставок ППО Україні та інших озброєнь і обіцяли прискорити ці процеси, не виконують дані обіцянки.

Що відомо про затягування партнерами передачі ППО та інших озброєнь Україні

За словами співрозмовників видання, деякі країни НАТО досі не виконали взяті на себе зобов’язання щодо передачі Україні щонайменше 5 систем ППО дальнього радіусу дії.

На тлі проведення наступальної операції на Курщині президент Володимир Зеленський знову звернувся по допомогу до західних партнерів.

Зокрема, США, Німеччина та Румунія обіцяли передати Україні по одній системі ЗРК Patriot.

Західні системи ППО на озброєнні України

Італія має передати Україні комплекс ППО SAMP-T.

Низка інших країн-партнерів має передати боєприпаси до ППО.

Багато з обіцянок НАТО навряд чи будуть виконані до осені, коли Росія, як очікується, скористається вразливістю виснаженої війною країни й посилить бомбардування критично важливих об'єктів інфраструктури України, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про додаткові ППО від Німеччини

Німеччина планує поставити Україні ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T до кінця року.

Як повідомив заступник офіційного представника німецького уряду Вольфґанґ Бюхнер, окрім зенітно-ракетних комплексів Україна також отримає 10 зенітних самохідних установок Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 основних бойових танків Leopard, бойові безпілотники і кілька тисяч боєприпасів для артилерії і танків.

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Новий пакет допомоги включає: