Низка західних партнерів затягує процес передачі Україні ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Низка західних партнерів затягує процес передачі Україні ППО

Радар у складі ЗРК Patriot
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Джерело:  Bloomberg

Деякі західні партнери, що взяли на себе зобов'язання із поставок ППО Україні та інших озброєнь і обіцяли прискорити ці процеси, не виконують дані обіцянки. 

Головні тези:

  • Деякі західні країни НАТО не виконали зобов'язання щодо передачі Україні систем ППО дальнього радіусу дії.
  • Західні партнери, зокрема США, Німеччина та Румунія, обіцяли передати Україні системи ЗРК Patriot, SAMP-T та інше озброєння.
  • Німеччина планує поставити Україні нові системи протиповітряної оборони, бойову техніку та багато іншого до кінця поточного року.
  • Багато обіцянок НАТО, що стосуються передачі озброєння Україні, можуть залишитися невиконаними до осені, що ускладнить оборонні можливості країни.

Що відомо про затягування партнерами передачі ППО та інших озброєнь Україні

За словами співрозмовників видання, деякі країни НАТО досі не виконали взяті на себе зобов’язання щодо передачі Україні щонайменше 5 систем ППО дальнього радіусу дії.

На тлі проведення наступальної операції на Курщині президент Володимир Зеленський знову звернувся по допомогу до західних партнерів.

Зокрема, США, Німеччина та Румунія обіцяли передати Україні по одній системі ЗРК Patriot.

Західні партнери затягують із поставками ППО Україні
Західні системи ППО на озброєнні України

Італія має передати Україні комплекс ППО SAMP-T.

Низка інших країн-партнерів має передати боєприпаси до ППО.

Багато з обіцянок НАТО навряд чи будуть виконані до осені, коли Росія, як очікується, скористається вразливістю виснаженої війною країни й посилить бомбардування критично важливих об'єктів інфраструктури України, - підкреслюється у матеріалі видання.

Що відомо про додаткові ППО від Німеччини

Німеччина планує поставити Україні ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T до кінця року.

Як повідомив заступник офіційного представника німецького уряду Вольфґанґ Бюхнер, окрім зенітно-ракетних комплексів Україна також отримає 10 зенітних самохідних установок Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 основних бойових танків Leopard, бойові безпілотники і кілька тисяч боєприпасів для артилерії і танків.

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Новий пакет допомоги включає:

  • одну систему ППО IRIS-T SLS;

  • 14 тисяч снарядів калібру 155 мм;

  • 10 безпілотних надводних кораблів;

  • 16 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;

  • матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

  • шість високомобільних саперних екскаваторів;

  • одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

  • 55 тисяч аптечок першої допомоги;

  • 700 штурмових гвинтівок MK 556;

  • 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з патронами;

  • 50 гвинтівок CR 308.

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