Сколько может продолжаться наступление ВСУ на Курщине — прогнозы западных аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько может продолжаться наступление ВСУ на Курщине — прогнозы западных аналитиков

Военные ВСУ
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Наступление ВСУ на Курщине нанесло удары по обещаниям и планам кремлевского диктатора Владимира Путина ограничить развязанную преступную войну по территории Украины.

Главные тезисы

  • Наступление ВСУ на Курщине подрывает планы и обещания кремлевского диктатора Путина об ограничении войны территорией Украины.
  • Аналитики считают, что наступление ВСУ может продолжаться месяцами и годами, вызывая затруднения для российских оккупантов.
  • Украинские военные успешно изолировали подразделения российских оккупантов, уничтожив мосты через реку Сейм.
  • Возможное наступление через реку Сейм и наземная атака на изолированную территорию сигнализируют о потенциальном успехе ВСУ на Курщине.
  • Принятие стратегии выжженной земли Кремлем и нежелание проводить контрнаступление могут продлить наступление ВСУ на Курщине на длительный период времени.

Сколько еще ВСУ смогут проводить контрнаступление на Курщине

В материале издания подчеркивается, что Кремль всячески пытается избежать паники на фоне успешного продвижения ВСУ на Курщине.

Если он не найдет военного решения, это может длиться месяцами или годами. И люди в Москве привыкли к этому мнению, – отмечает старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги Татьяна Станова.

Аналитик подчеркивает, что оккупационная армия РФ не хочет проводить контрнаступление на Курщине и может прибегнуть к стратегии "выжженной земли", которую российские оккупанты используют для продвижения на Донбассе.

ВСУ могут проводить длительное наступление на Курщине
Военные ВСУ

Принятие такой же тактики против собственных городов России в Курске, где все еще остаются мирные жители, не является оправданной политикой, отмечает Станова.

Что известно об успехах ВСУ на Курщине

По информации журналистов издания Forbes, с 16 по 21 августа украинские военные уничтожили все три моста через реку Сейм, изолировав подразделения преступной армии РФ на территории более 300 кв км.

Украинские военные не позволили российским оккупантам развернуть понтонные переправы.

То, что украинцы так решительно настроены изолировать Курскую область слева от Сейма, является сигналом к тому, что их следующим шагом может стать наземная атака через Сейм в тот регион, который они только что изолировали - предполагают авторы материала.

По информации аналитиков из Центра оборонных стратегий, украинские военные стремятся опередить российских окупантов в оперативном развертывании сил в районе реки Сейм.

Преступная армия РФ упустила возможность легко добраться до этой части Курской области.

И россияне также не могут пополнить запасы и укрепить свои войска между Сеймом и границей с помощью поставок воздухом – украинцы устроили небо над Курской областью крайне "неблагоприятным" для российских вертолетов, сбив несколько из них с момента начала вторжения 6 августа.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ заманивают армию РФ в ловушку во время уничтожения мостов на Курщине
ВСУ заманивают армию РФ в ловушку во время уничтожения мостов на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ продолжают постепенное продвижение на Курщине
Артилерия ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генерал РФ Лапин ослабил оборону Курщины незадолго до наступления ВСУ
Генерал РФ Лапин ослабил оборону Курщины незадолго до наступления ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?