Наступление ВСУ на Курщине нанесло удары по обещаниям и планам кремлевского диктатора Владимира Путина ограничить развязанную преступную войну по территории Украины.

Сколько еще ВСУ смогут проводить контрнаступление на Курщине

В материале издания подчеркивается, что Кремль всячески пытается избежать паники на фоне успешного продвижения ВСУ на Курщине.

Если он не найдет военного решения, это может длиться месяцами или годами. И люди в Москве привыкли к этому мнению, – отмечает старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги Татьяна Станова. Поделиться

Аналитик подчеркивает, что оккупационная армия РФ не хочет проводить контрнаступление на Курщине и может прибегнуть к стратегии "выжженной земли", которую российские оккупанты используют для продвижения на Донбассе.

Военные ВСУ

Принятие такой же тактики против собственных городов России в Курске, где все еще остаются мирные жители, не является оправданной политикой, отмечает Станова. Поделиться

Что известно об успехах ВСУ на Курщине

По информации журналистов издания Forbes, с 16 по 21 августа украинские военные уничтожили все три моста через реку Сейм, изолировав подразделения преступной армии РФ на территории более 300 кв км.

Украинские военные не позволили российским оккупантам развернуть понтонные переправы.

То, что украинцы так решительно настроены изолировать Курскую область слева от Сейма, является сигналом к тому, что их следующим шагом может стать наземная атака через Сейм в тот регион, который они только что изолировали - предполагают авторы материала. Поделиться

По информации аналитиков из Центра оборонных стратегий, украинские военные стремятся опередить российских окупантов в оперативном развертывании сил в районе реки Сейм.

Преступная армия РФ упустила возможность легко добраться до этой части Курской области.

И россияне также не могут пополнить запасы и укрепить свои войска между Сеймом и границей с помощью поставок воздухом – украинцы устроили небо над Курской областью крайне "неблагоприятным" для российских вертолетов, сбив несколько из них с момента начала вторжения 6 августа.