Наступление ВСУ на Курщине нанесло удары по обещаниям и планам кремлевского диктатора Владимира Путина ограничить развязанную преступную войну по территории Украины.
Главные тезисы
- Наступление ВСУ на Курщине подрывает планы и обещания кремлевского диктатора Путина об ограничении войны территорией Украины.
- Аналитики считают, что наступление ВСУ может продолжаться месяцами и годами, вызывая затруднения для российских оккупантов.
- Украинские военные успешно изолировали подразделения российских оккупантов, уничтожив мосты через реку Сейм.
- Возможное наступление через реку Сейм и наземная атака на изолированную территорию сигнализируют о потенциальном успехе ВСУ на Курщине.
- Принятие стратегии выжженной земли Кремлем и нежелание проводить контрнаступление могут продлить наступление ВСУ на Курщине на длительный период времени.
Сколько еще ВСУ смогут проводить контрнаступление на Курщине
В материале издания подчеркивается, что Кремль всячески пытается избежать паники на фоне успешного продвижения ВСУ на Курщине.
Аналитик подчеркивает, что оккупационная армия РФ не хочет проводить контрнаступление на Курщине и может прибегнуть к стратегии "выжженной земли", которую российские оккупанты используют для продвижения на Донбассе.
Что известно об успехах ВСУ на Курщине
По информации журналистов издания Forbes, с 16 по 21 августа украинские военные уничтожили все три моста через реку Сейм, изолировав подразделения преступной армии РФ на территории более 300 кв км.
Украинские военные не позволили российским оккупантам развернуть понтонные переправы.
По информации аналитиков из Центра оборонных стратегий, украинские военные стремятся опередить российских окупантов в оперативном развертывании сил в районе реки Сейм.
Преступная армия РФ упустила возможность легко добраться до этой части Курской области.
И россияне также не могут пополнить запасы и укрепить свои войска между Сеймом и границей с помощью поставок воздухом – украинцы устроили небо над Курской областью крайне "неблагоприятным" для российских вертолетов, сбив несколько из них с момента начала вторжения 6 августа.
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