ВСУ заманивают армию РФ в ловушку во время уничтожения мостов на Курщине

Российские подразделения, расположенные между рекой Сейм и границей с Украиной, рискуют оказаться в окружении после того, как украинские силы разрушили ключевые мосты.
Главные тезисы
- Украинские силы разрушили мосты на Курщине, таким образом заманивая российскую армию в ловушку и усложняя логистику врага.
- Продвижение ВСУ вдоль рек Сейм и Псел становится стратегически важным для сдерживания российских контратак и дальнейшего продвижения на территории России.
- Эксперты отмечают, что уничтожение мостов на Курщине создает трудности для российской армии в поддержании своих позиций и снабжении войск.
- Сложная логистическая ситуация и отрезание от снабжения могут привести к тому, что российская армия либо сдастся, либо потеряет способность к сопротивлению.
Российские войска оказываются в ловушке на Курщине
Как отмечается, ВСУ активно пытаются уничтожить переправы через реку в Курской области, являющиеся единственными путями для поставки или отступления находящихся в этом регионе российских войск.
Остается неизвестным, сколько русских солдат находится в этом районе. Город Глушково, где до операции проживало около 5 тысяч человек, рассматривается как вероятная следующая цель ВСУ после взятия Суджи.
Военный аналитик Николай Белесков отмечает, что удары по мостам значительно усложняют российским войскам возможность удерживать свои позиции к югу от реки Сейм, что может вынудить их отступить.
Военный историк Василий Павлов подчеркивает, что стратегия использования рек в качестве природных барьеров становится все очевиднее в ходе наступления. ВСУ продвигаются вдоль рек Сейм и Псел, используя их для сдерживания русских контратак.
Также сообщается об украинских ударах по городу Теткино, расположенному на юге района, где российские войска могут оказаться в ловушке, что создает дополнительное давление на противника.
Эксперт объяснил стратегические достижения ВСУ от уничтожения двух мостов на Курщине
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, какие проблемы создает это для российской армии.
В Курской области разрушили уже второй мост через реку Сейм. Он был расположен в селе Звание, что примерно в 20 километрах от украинской границы.
Подрыв мостов выгоден тем, что российская армия не сможет быстро опрокидывать подкрепления, а между тем украинские военные смогут продолжать наступательные действия.
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