ВСУ заманивают армию РФ в ловушку во время уничтожения мостов на Курщине

Российские подразделения, расположенные между рекой Сейм и границей с Украиной, рискуют оказаться в окружении после того, как украинские силы разрушили ключевые мосты.

Российские войска оказываются в ловушке на Курщине

Как отмечается, ВСУ активно пытаются уничтожить переправы через реку в Курской области, являющиеся единственными путями для поставки или отступления находящихся в этом регионе российских войск.

Бомбардировки направлены на изоляцию российских войск в районе между рекой Сейм и территорией, которая уже контролируется Украиной. По данным украинских ВВС и российских источников, все три моста через реку Сейм были уничтожены или серьезно повреждены, пишет издание. Поделиться

Остается неизвестным, сколько русских солдат находится в этом районе. Город Глушково, где до операции проживало около 5 тысяч человек, рассматривается как вероятная следующая цель ВСУ после взятия Суджи.

Военный аналитик Николай Белесков отмечает, что удары по мостам значительно усложняют российским войскам возможность удерживать свои позиции к югу от реки Сейм, что может вынудить их отступить.

Военный историк Василий Павлов подчеркивает, что стратегия использования рек в качестве природных барьеров становится все очевиднее в ходе наступления. ВСУ продвигаются вдоль рек Сейм и Псел, используя их для сдерживания русских контратак.

Хотя конечные цели украинского наступления остаются неизвестными, продвижение вглубь российской территории позволило ВСУ подвести к зоне досягаемости артиллерии важные железнодорожные узлы. Поделиться

Также сообщается об украинских ударах по городу Теткино, расположенному на юге района, где российские войска могут оказаться в ловушке, что создает дополнительное давление на противника.

Эксперт объяснил стратегические достижения ВСУ от уничтожения двух мостов на Курщине

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, какие проблемы создает это для российской армии.

В Курской области разрушили уже второй мост через реку Сейм. Он был расположен в селе Звание, что примерно в 20 километрах от украинской границы.

Второй мост взорвали с целью зажать врага на этом плацдарме, чтобы отрезать его от снабжения. Мосты взрывают логистику россиян. Очевидно, что через мосты идут самые большие логистические сообщения. Вряд ли россияне смогут очень оперативно создать понтонные переправы, чтобы изменить ситуацию, — объяснил эксперт. Поделиться

Подрыв мостов выгоден тем, что российская армия не сможет быстро опрокидывать подкрепления, а между тем украинские военные смогут продолжать наступательные действия.