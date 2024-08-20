Появились спутниковые фото уничтоженного моста через реку Сейм на Курщине

Понтонная переправа, построенная российскими военными через реку Сейм в Курской области России, исчезла. Рядом с мостом заметен дым от предполагаемого взрыва.

В каком состоянии мост через реку Сейм на Курщине

Как можно увидеть на обнародованных фото сделанных 19 августа, в 500 метрах от понтонной переправы между селами Звание и Глушково зафиксирован дым.

Ранее вспышку у переправы заметили спутники системы NASA FIRMS, фиксирующие пожары на земной поверхности.

Еще один понтонный мост, построенный восточнее села Глушково, на снимке за 19 августа, сейчас есть.

Ранее спутниковые снимки показали, что российские военные смогли построить две понтонные переправы через реку Сейм в Курской области, где ВСУ уничтожили два стационарных моста.

ВСУ приблизились к реке Сейм на Курщин

По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, с 16 августа украинские военные занимаются подрывом мостов через реку Сейм в Глушковском районе Курщины.

Некоторые аналитики писали, что это может отрезать группировку ВС РФ, поскольку район с запада и юга окружен территорией Украины. Россия в ответ организует понтонные переправы и обороняет оставшийся на востоке проход, — подчеркивает Репке. Поделиться

По его информации, под контролем украинских военных находятся села Снагость и Апанасовка, а расстояние до реки Сейм составляет около 5 км.

Чуть севернее продолжаются бои за райцентр — город Коренево.