Зʼявилися супутникові фото знищеного мосту через річку Сейм на Курщині

Понтонна переправа, яку збудували російські військові через річку Сейм у Курській області Росії, зникла. Поруч з мостом помітно дим від ймовірного вибуху.

В якому стані міст через річку Сейм на Курщині

Як можна побачити на оприлюднених фото зроблених 19 серпня, за 500 метрів від понтонної переправи між селами Званне та Глушкове зафіксовано дим.

Раніше спалах поблизу переправи помітили супутники системи NASA FIRMS, що фіксують пожежі на земній поверхні.

Ще один понтонний міст, збудований на схід від села Глушкове, на знімку за 19 серпня, наразі є.

Раніше супутникові знімки показали, що російські військові змогли побудувати дві понтонні переправи через річку Сейм у Курській області, де ЗСУ знищили два стаціонарні мости.

ЗСУ наблизились до річки Сейм на Курщин

За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, з 16 серпня українські військові займаються підривом мостів через річку Сейм у Глушківському районі на Курщині.

Деякі аналітики писали, що це може відрізати угруповання ЗС РФ, оскільки район із заходу і півдня оточений територією України. Росія у відповідь організовує понтонні переправи і обороняє прохід, що залишився на сході, — підкреслює Рьопке. Поширити

За його інформацією, під контролем українських військових наразі перебувають села Снагость та Апанасівка, а відстань до річки Сейм складає близько 5 км.

Трохи північніше тривають бої за райцентр — місто Кореневе.