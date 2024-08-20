Зʼявилися супутникові фото знищеного мосту через річку Сейм на Курщині

Понтонна переправа, яку збудували російські військові через річку Сейм у Курській області Росії, зникла. Поруч з мостом помітно дим від ймовірного вибуху.
Головні тези:
- Супутникові фото фіксують зникнення понтонної переправи через річку Сейм на Курській області Росії.
- Існують підозри на ймовірний вибух поруч із мостом, який може пояснювати його зникнення.
- Українські війська активно займаються підривом мостів на Курщині, що може вплинути на оборону російських угруповань у цьому районі.
- Аналітичні дані підтверджують активні бойові дії біля річки Сейм.
В якому стані міст через річку Сейм на Курщині
Як можна побачити на оприлюднених фото зроблених 19 серпня, за 500 метрів від понтонної переправи між селами Званне та Глушкове зафіксовано дим.
Раніше спалах поблизу переправи помітили супутники системи NASA FIRMS, що фіксують пожежі на земній поверхні.
Ще один понтонний міст, збудований на схід від села Глушкове, на знімку за 19 серпня, наразі є.
Раніше супутникові знімки показали, що російські військові змогли побудувати дві понтонні переправи через річку Сейм у Курській області, де ЗСУ знищили два стаціонарні мости.
ЗСУ наблизились до річки Сейм на Курщин
За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, з 16 серпня українські військові займаються підривом мостів через річку Сейм у Глушківському районі на Курщині.
За його інформацією, під контролем українських військових наразі перебувають села Снагость та Апанасівка, а відстань до річки Сейм складає близько 5 км.
Трохи північніше тривають бої за райцентр — місто Кореневе.
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