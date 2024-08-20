ЗСУ заманюють армію РФ в пастку під час знищення мостів на Курщині

Російські підрозділи, розташовані між річкою Сейм і кордоном з Україною, ризикують опинитися в оточенні після того, як українські сили зруйнували ключові мости.
Головні тези:
- ЗСУ активно намагаються оточити російські війська на Курщині, руйнуючи мости на річці Сейм.
- Російські підрозділи ризикують втратити зв'язок та можливість відступу через знищені мости, що сприяє стратегічній перевазі ЗСУ.
- Українські удари по містах та мостах на півдні створюють невигідні умови для російських військ і сприяють просуванню українських військ.
- Стратегія використання річок як бар'єрів допомагає ЗСУ утримувати російські контратаки та підвести до зони досяжності артилерії важливі залізничні вузли.
Російські війська опиняються в пастці на Курщині
Як зазначається, ЗСУ активно намагаються знищити переправи через річку в Курській області, які є єдиними шляхами для постачання або відступу російських військ, що перебувають у цьому регіоні.
Залишається невідомим, скільки російських солдатів перебуває в цьому районі. Місто Глушково, де до операції проживало близько 5 тисяч людей, розглядається як імовірна наступна ціль ЗСУ після взяття Суджі.
Військовий аналітик Микола Бєлєсков зазначає, що удари по мостах значно ускладнюють російським військам можливість утримувати свої позиції на південь від річки Сейм, що може змусити їх відступити.
Військовий історик Василь Павлов підкреслює, що стратегія використання річок як природних бар'єрів стає все більш очевидною в ході наступу. ЗСУ просуваються вздовж річок Сейм і Псел, використовуючи їх для стримування російських контратак.
Також повідомляється про українські удари по місту Тьоткіно, розташованому на півдні району, де російські війська можуть опинитися в пастці, що створює додатковий тиск на противника.
Експерт пояснив стратегічні здобутки ЗСУ від знищення двох мостів на Курщині
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, які проблеми це створює для російського війська.
У Курській області зруйнували вже другий міст через річку Сейм. Він був розташований у селі Званне, що приблизно за 20 кілометрів від українського кордону.
Підрив мостів вигідний тим, що російська армія не зможе швидко перекидати підкріплення, а тим часом українські військові зможуть надалі продовжувати наступальні дії.
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