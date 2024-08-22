По информации аналитиков из Института изучения войны, ВСУ в течение 21 августа достигли незначительного продвижения по результатам наступления на Курщине.

Что известно о последних успехах наступления ВСУ на Курщине

В частности, аналитики напоминают, что Силами спецопераций ВСУ были нанесены удары по нескольким понтонным переправам и плацдармам преступной армии РФ в районе реки Сейм.

Предполагается, что при ряде ударов использовались РСЗО HIMARS.

Однако, по мнению блоггеров, украинские военные использовали авиационные кассетные бомбы малого диаметра.

Аналитики ссылаются на кадры геолокации по состоянию на 21 августа и отмечают, что операторы беспилотников 155-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот, Восточный военный округ), наносят удары по позициям ВСУ в Вишневке и ее окрестностях (южнее Корнево и 1 международной границы), что подтверждает продвижение украинских войск вглубь населенного пункта и за его пределы.

Один российский военный блоггер заявил, что подкрепленный взвод украинских сил безуспешно атаковал из Вишневки в направлении Комаровки (юго-западнее Коренево и в 12 км от международной границы).

Артиллерия ВСУ

Якобы удары российских БПЛА и огонь противотанковых управляемых ракет не позволили ВСУ занять позиции в пределах этого населенного пункта.

Другой российский военный блоггер отметил, что украинские силы провели взводную механизированную атаку в направлении Кореневого, но не имели успеха.

Аналитики со ссылкой на кадры геолокации по состоянию на 21 августа отмечают, что украинские военные имеют позиции в лесных массивах к востоку от Александровки (к северо-востоку от Коренево и в 33 км от международной границы).

Геолокационные данные также демонстрируют, что подразделения российской 200-й гвардейской мотострелковой бригады (14-й армейский корпус Ленинградского военного округа) удерживают позиции вдоль трассы 38Н-564 восточнее Журавлей (восточнее Коренево и в 21 км от международной границы).

Это свидетельствует о том, что россияне либо недавно заняли эти позиции, либо что украинские войска еще не закрыли небольшое выступление вдоль дороги 38Н-564 у Журавлей.

Что известно о продвижении ВСУ на Курщине

По утверждениям российских блоггеров, украинские военные продвигаются к северу от Суджи в районе Малой Локни и окружают российские силы в Мартыновке, к северо-востоку от Суджи и в 19 км от международной границы.

Российские военкоры утверждают, что подразделения российской 810-й отдельной бригады морской пехоты (Черноморский флот) попали в окружение в Мартыновке.

Опубликованные 21 августа геолокационные кадры указывают на то, что ВСУ продвинулись к южной части Русской Конопельки (восточнее Суджи и в 12 км от международной границы).

Похоже, что российская 810-я бригада особенно спорадически развернута по всей Курской области.

Различные российские источники сообщают, что ее подразделения действуют севернее района Каучук (30 км от международной границы) и между Мартыновкой и Спальным (юго-восточнее Суджи и 45 км от Каучук).