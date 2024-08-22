За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни, ЗСУ протягом 21 серпня досягли незначного просування за результатами наступу на Курщині.

Що відомо про останні успіхи наступу ЗСУ на Курщині

Зокрема, аналітики нагадують, що Силами спецоперацій ЗСУ було завдано ударів по кількох понтонних переправах і і плацдармах злочинної армії РФ в районі річки Сейм.

Припускається, що під час низки ударів використовувались РСЗВ HIMARS.

Однак на думку блогерів, українські військові використовували авіаційні касетні бомби малого діаметру.

Аналітики посилаються на кадри геолокації станом на 21 серпня і зазначають, що оператори безпілотників 155-ї морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот, Східний військовий округ), завдають ударів по позиціях ЗСУ у Вишнівці та її околицях (на південь від Коренево та за 14 км від міжнародного кордону), що підтверджує просування українських військ углиб населеного пункту та за його межі.

Один російський воєнний блогер заявив, що підкріплений взвод українських сил безуспішно атакував з Вишнівки у напрямку Комарівки (на південний захід від Коренево та за 12 км від міжнародного кордону).

Артилерія ЗСУ

Нібито удари російських БпЛА та вогонь протитанкових керованих ракет, не дозволили ЗСУ зайняти позиції у межах цього населеного пункту.

Інший російський військовий блогер зазначив, що українські сили провели взводну механізовану атаку в напрямку Кореневого, але не мали успіху.

Аналітики із посиланням на кадри геолокації станом на 21 серпня зазначають, що українські військові мають позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки (на північний схід від Коренево і за 33 км від міжнародного кордону).

Геолокаційні дані також демонструють, що підрозділи російської 200-ї гвардійської мотострілецької бригади (14-й армійський корпус Ленінградського військового округу) утримують позиції вздовж траси 38Н-564 на схід від Журавлів (на схід від Коренево та за 21 км від міжнародного кордону).

Це свідчить про те, що росіяни або нещодавно зайняли ці позиції, або що українські війська ще не закрили невеликий виступ уздовж дороги 38Н-564 біля Журавлів.

Що відомо про просування ЗСУ на Курщині

За твердженнями російських блогерів, українські військові просуваються на північ від Суджі в районі Малої Локні й оточують російські сили у Мартинівці, що на північний схід від Суджі і за 19 км від міжнародного кордону.

Російські “воєнкори” стверджують, що підрозділи російської 810-ї окремої бригади морської піхоти (Чорноморський флот) потрапили в оточення у Мартинівці.

Опубліковані 21 серпня геолокаційні кадри вказують на те, що ЗСУ просунулися до південної частини Руської Конопельки (на схід від Суджі та за 12 км від міжнародного кордону).

Схоже на те, що російська 810-та бригада особливо спорадично розгорнута по всій Курській області.

Різні російські джерела повідомляють, що її підрозділи діють на північ від району Каучук (30 км від міжнародного кордону) та між Мартинівкою і Спальним (південний схід від Суджі і 45 км від Каучук).