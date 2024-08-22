Генерал РФ Лапин ослабил оборону Курщины незадолго до наступления ВСУ

Российский генерал-полковник Александр Лапин, контролировавший безопасность в Курской области, распустил совет, занимавшийся защитой уязвимого пограничного региона, за несколько месяцев до наступления ВСУ.

Почему российский генерал Лапин ослабил оборону Курщины

Как отмечает издание, весной этого года новый военный руководитель Москвы генерал-полковник Александр Лапин заявил, что именно у армии есть достаточные силы и ресурсы для защиты российской границы, о чем сообщил представитель российских спецслужб.

Этот подход создал новую уязвимость в и без того слабой обороне российской границы, что дала сбой в начале этого месяца, когда украинские войска совершили стремительное наступление на Курскую область. Они пересекли границу, захватив российские войска врасплох, — отмечает WSJ. Поделиться

Издание отмечает, что Лапин не был единственным, кто допустил это первое со времен Второй мировой войны вторжение на русскую территорию. Причинами стала критическая нехватка человеческих ресурсов и системные ошибки высшего руководства, часто оторванного от реалий боевых действий.

WSJ подчеркивает, что неизвестно, помог бы распущенный Лапиным межведомственный совет координировать ответ на украинское наступление. Однако без такого органа действия России были беспорядочными и неэффективными.

После начала украинской операции начальник Генштаба РФ генерал Валерий Герасимов заявил, что войска Лапина вместе с пограничниками уничтожают противника у границы, но Герасимов с тех пор на публике не появлялся.

WSJ отмечает, что эта ситуация напоминает первоначальную реакцию на восстание ПИК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина, когда Кремль был неожиданно увлечен его действиями, несмотря на предупреждение.

Лапин был в курсе, что украинские войска наращивают силы у границы, и сообщал об этом Москве, но власти не реагировали, воспринимая это как психологическое давление.

Когда украинские войска пересекли нейтральную зону, они не встретили сопротивления, а внутри России не было сил территориальной обороны, которые могли бы задержать их продвижение. Благодаря радиоэлектронному глушению украинские войска вывели из строя российские средства связи, заставив противника отступать. Поделиться

Оборонное планирование было таким же провальным, как и само вторжение России в Украину. Сначала российские военные планировщики, опираясь на ложные разведданные, отправили бронетехнику в Украину, где она стала легкой мишенью для дронов и противотанковых средств.

Когда украинские войска въехали в Курскую область, им противостоял 488-й мотострелковый полк 144-й мотострелковой дивизии, составленный преимущественно из призывников, которые по политике России не должны были участвовать в боях.

Это не первый случай, когда под руководством Лапина недостатки планирования и нехватка личного состава приводили к провалам. Так, в сентябре 2022 года он руководил российскими войсками в Харьковской области, где украинцы быстро прорвали оборону и освободили значительную часть области.

Что известно о продвижении ВСУ на Курщине

По утверждениям российских блоггеров, украинские военные продвигаются к северу от Суджи в районе Малой Локни и окружают российские силы в Мартыновке, к северо-востоку от Суджи и в 19 км от международной границы.

Российские военкоры утверждают, что подразделения российской 810-й отдельной бригады морской пехоты (Черноморский флот) попали в окружение в Мартыновке.

Опубликованные 21 августа геолокационные кадры указывают на то, что ВСУ продвинулись к южной части Русской Конопельки (восточнее Суджи и в 12 км от международной границы).

Похоже, что российская 810-я бригада особенно спорадически развернута по всей Курской области.