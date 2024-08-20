По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, дальнейшие действия украинских военных в рамках наступательной операции на Курщине будут зависеть от оперативной обстановки.
Главные тезисы
- Дальнейшие действия украинских военных на Курщине зависят от оперативной обстановки и действий российских оккупантов.
- На текущий момент российские оккупанты усиливают обстрелы и проводят штурмовые действия в Харьковской области.
- Наступательная операция ВСУ на Курщине имеет целью создание зоны безопасности и прекращение обстрелов Сумской области.
- Украинские военные продвигаются вглубь территории, однако сталкиваются с сопротивлением российских оккупантов.
- Ситуация в зоне боевых действий в Харьковской области остается напряженной, противник готовится к проведению новых атак.
Как может дальше развиваться наступление ВСУ на Курщине
Сырский отметил, что наступательная операция ВСУ в Курщине началась с целью создания зоны безопасности и прекращения обстрелов Сумской области со стороны оккупационной армии РФ.
Сырский подчеркнул, что в настоящее время российские оккупанты пытаются предотвратить дальнейшее продвижение украинских военных вглубь территории Курской области.
При этом он добавил, что командование преступной армии РФ опрокидывает силы из разных участков фронта в Украине.
Повлияло ли наступление ВСУ на Курщине на ситуацию в зоне боевых действий в Харьковской области
По словам спикера ОТУ "Харьков", полковника Виталия Саранцева, в настоящее время оккупационная армия РФ в Харьковской области сосредотачивается на проведении штурмов в Волчанске и близлежащих населенных пунктов.
Он подчеркнул, что российские оккупанты значительно усилили обстрелы приграничных населенных пунктов в Харьковской области.
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