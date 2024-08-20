По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, дальнейшие действия украинских военных в рамках наступательной операции на Курщине будут зависеть от оперативной обстановки.

Как может дальше развиваться наступление ВСУ на Курщине

Сырский отметил, что наступательная операция ВСУ в Курщине началась с целью создания зоны безопасности и прекращения обстрелов Сумской области со стороны оккупационной армии РФ.

За период ведения наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км, овладели 1263 квадратными километрами территории и взяли под контроль 93 населенных пункта, - отметил главком ВСУ. Поделиться

Сырский подчеркнул, что в настоящее время российские оккупанты пытаются предотвратить дальнейшее продвижение украинских военных вглубь территории Курской области.

При этом он добавил, что командование преступной армии РФ опрокидывает силы из разных участков фронта в Украине.

Дальнейшие действия наших войск в этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки, - подчеркнул Сырский. Поделиться

Повлияло ли наступление ВСУ на Курщине на ситуацию в зоне боевых действий в Харьковской области

По словам спикера ОТУ "Харьков", полковника Виталия Саранцева, в настоящее время оккупационная армия РФ в Харьковской области сосредотачивается на проведении штурмов в Волчанске и близлежащих населенных пунктов.

Враг пытается проводить штурмовые действия на всех активных участках фронта. Относительно отвода войск РФ на Курское или другое направление – действительно, это произошло, некоторые подразделения противник отвел. Но тем не менее его сил и средств, которые остаются на нашем направлении, все еще достаточно для того, чтобы совершать активные действия, - отметил Саранцев в эфире "Киев24". Поделиться

Он подчеркнул, что российские оккупанты значительно усилили обстрелы приграничных населенных пунктов в Харьковской области.