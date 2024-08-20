От чего будет зависеть дальнейшее наступление ВСУ на Курщине — ответ Сырского
Категория
Украина
Дата публикации

От чего будет зависеть дальнейшее наступление ВСУ на Курщине — ответ Сырского

Александр Сырский
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, дальнейшие действия украинских военных в рамках наступательной операции на Курщине будут зависеть от оперативной обстановки.

Главные тезисы

  • Дальнейшие действия украинских военных на Курщине зависят от оперативной обстановки и действий российских оккупантов.
  • На текущий момент российские оккупанты усиливают обстрелы и проводят штурмовые действия в Харьковской области.
  • Наступательная операция ВСУ на Курщине имеет целью создание зоны безопасности и прекращение обстрелов Сумской области.
  • Украинские военные продвигаются вглубь территории, однако сталкиваются с сопротивлением российских оккупантов.
  • Ситуация в зоне боевых действий в Харьковской области остается напряженной, противник готовится к проведению новых атак.

Как может дальше развиваться наступление ВСУ на Курщине

Сырский отметил, что наступательная операция ВСУ в Курщине началась с целью создания зоны безопасности и прекращения обстрелов Сумской области со стороны оккупационной армии РФ.

За период ведения наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км, овладели 1263 квадратными километрами территории и взяли под контроль 93 населенных пункта, - отметил главком ВСУ.

Сырский подчеркнул, что в настоящее время российские оккупанты пытаются предотвратить дальнейшее продвижение украинских военных вглубь территории Курской области.

При этом он добавил, что командование преступной армии РФ опрокидывает силы из разных участков фронта в Украине.

Дальнейшие действия наших войск в этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки, - подчеркнул Сырский.

Повлияло ли наступление ВСУ на Курщине на ситуацию в зоне боевых действий в Харьковской области

По словам спикера ОТУ "Харьков", полковника Виталия Саранцева, в настоящее время оккупационная армия РФ в Харьковской области сосредотачивается на проведении штурмов в Волчанске и близлежащих населенных пунктов.

Враг пытается проводить штурмовые действия на всех активных участках фронта. Относительно отвода войск РФ на Курское или другое направление – действительно, это произошло, некоторые подразделения противник отвел. Но тем не менее его сил и средств, которые остаются на нашем направлении, все еще достаточно для того, чтобы совершать активные действия, - отметил Саранцев в эфире "Киев24".

Он подчеркнул, что российские оккупанты значительно усилили обстрелы приграничных населенных пунктов в Харьковской области.

Также противник пытается совершать штурмовые действия как в городской застройке Волчанска, так и в близлежащих населенных пунктах. Конечно, активным остается район населённого пункта Глубокое и Липцы. Здесь противник также пытается осуществлять воздушную разведку маршрутов передвижения, восполняет личный состав, проводит мероприятия логистики. И таким образом готовится к проведению последующих штурмовых или наступательных действий, - подчеркнул спикер ОТУ "Харьков".

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