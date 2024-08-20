За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, подальші дії українських військових в рамках наступальної операції на Курщині залежатимуть від оперативної обстановки.
Головні тези:
- Подальші дії українських військових на Курщині залежать від розвитку оперативної обстановки.
- Наразі російські окупанти намагаються перешкодити просуванню ЗСУ на Курщині, перекидаючи сили з різних ділянок фронту в Україні.
- Окупаційна армія РФ на Харківщині зосереджується на проведенні штурмів у Вовчанську та інших населених пунктах, збільшуючи обстріли прикордонних територій.
- Російські окупанти на Харківщині готуються до наступних штурмових або наступальних дій шляхом проведення розвідки та поповнення особового складу.
Як може далі розвиватись наступ ЗСУ на Курщині
Сирський наголосив, що наступальна операція ЗСУ на Курщині розпочалась із метою створення зони безпеки та припинення обстрілів Сумської області з боку окупаційної армії РФ.
Сирський підкреслив, що наразі російські окупанти намагаються недопустити подальшого просування українських військових вглиб території Курської області.
При цьому він додав, що командування злочинної армії РФ перекидає сили з різних ділянок фронту в Україні.
Чи вплинув наступ ЗСУ на Курщині на ситуацію у зоні бойових дій на Харківщині
За словами речника ОТУ "Харків", полковника Віталія Саранцева, наразі окупаційна армія РФ на Харківщині зосереджується на проведенні штурмів у Вовчанську та прилеглих населених пунктів.
Він підкреслив, що російські окупанти значно посилили обстріли прикордонних населених пунктів на Харківщині.
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