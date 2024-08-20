За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, подальші дії українських військових в рамках наступальної операції на Курщині залежатимуть від оперативної обстановки.

Як може далі розвиватись наступ ЗСУ на Курщині

Сирський наголосив, що наступальна операція ЗСУ на Курщині розпочалась із метою створення зони безпеки та припинення обстрілів Сумської області з боку окупаційної армії РФ.

За період ведення наступу на території Курської області ЗСУ просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км, оволоділи 1 тис 263 квадратними кілометрами території та взяли під контроль 93 населені пункти, - зазначив головком ЗСУ. Поширити

Сирський підкреслив, що наразі російські окупанти намагаються недопустити подальшого просування українських військових вглиб території Курської області.

При цьому він додав, що командування злочинної армії РФ перекидає сили з різних ділянок фронту в Україні.

Подальші дії наших військ на цьому напрямку залежатимуть від розвитку оперативної обстановки, - підкреслив Сирський. Поширити

Чи вплинув наступ ЗСУ на Курщині на ситуацію у зоні бойових дій на Харківщині

За словами речника ОТУ "Харків", полковника Віталія Саранцева, наразі окупаційна армія РФ на Харківщині зосереджується на проведенні штурмів у Вовчанську та прилеглих населених пунктів.

Ворог намагається проводити штурмові дії на всіх активних ділянках фронту. Щодо відведення військ РФ на Курський чи інший напрямки – дійсно, це відбулося, деякі підрозділи противник відвів. Але тим не менш, його сил та засобів, які залишаються на нашому напрямку, все ще достатньо для того, щоб здійснювати активні дії, - зазначив Саранцев в ефірі "Київ24". Поширити

Він підкреслив, що російські окупанти значно посилили обстріли прикордонних населених пунктів на Харківщині.