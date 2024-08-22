Генерал РФ Лапін послабив оборону Курщини незадовго до наступу ЗСУ

Російський генерал-полковник Олександр Лапін, який контролював безпеку в Курській області, розпустив раду, що займалася захистом вразливого прикордонного регіону, за кілька місяців до наступу ЗСУ.

Чому російський генерал Лапін послабив оборону Курщини

Як зазначає видання, навесні цього року новий військовий керівник Москви, генерал-полковник Олександр Лапін заявив, що саме армія має достатні сили та ресурси для захисту російського кордону, про що повідомив представник російських спецслужб.

Цей підхід створив нову вразливість у й так слабкій обороні російського кордону, що дала збій на початку цього місяця, коли українські війська здійснили стрімкий наступ на Курську область. Вони перетнули кордон, захопивши російські війська зненацька, — зазначає WSJ. Поширити

Видання зазначає, що Лапін не був єдиним, хто допустив це перше з часів Другої світової війни вторгнення на російську територію. Причинами стала критична нестача людських ресурсів та системні помилки вищого керівництва, яке часто відірване від реалій бойових дій.

WSJ підкреслює, що невідомо, чи допомогла б розпущена Лапіним міжвідомча рада координувати відповідь на український наступ. Однак без такого органу дії Росії були хаотичними та неефективними.

Після початку української операції начальник Генштабу РФ генерал Валерій Герасимов заявив, що війська Лапіна разом із прикордонниками знищують противника біля кордону, але з того часу Герасимов на публіці не з’являвся.

WSJ наголошує, що ця ситуація нагадує початкову реакцію на повстання ПВК «Вагнер» під керівництвом Євгена Пригожина, коли Кремль був зненацька захоплений його діями, незважаючи на попередження.

Лапін був в курсі, що українські війська нарощують сили біля кордону, і повідомляв про це Москву, але влада не реагувала, сприймаючи це як психологічний тиск.

Коли українські війська перетнули нейтральну зону, вони не зустріли опору, а всередині Росії не було сил територіальної оборони, які могли б затримати їх просування. Завдяки радіоелектронному глушінню українські війська вивели з ладу російські засоби зв’язку, змусивши противника відступати. Поширити

Оборонне планування було таким же провальним, як і саме вторгнення Росії в Україну. Спочатку російські військові планувальники, спираючись на помилкові розвіддані, відправили бронетехніку в Україну, де вона стала легкою мішенню для дронів і протитанкових засобів.

Коли українські війська в’їхали в Курську область, їм протистояв 488-й мотострілецький полк 144-ї мотострілецької дивізії, складений переважно з призовників, які за політикою Росії не мали брати участь у боях.

Це не перший випадок, коли під керівництвом Лапіна недоліки планування та нестача особового складу призводили до провалів. Так, у вересні 2022 року він керував російськими військами на Харківщині, де українці швидко прорвали оборону і звільнили значну частину області.

Що відомо про просування ЗСУ на Курщині

За твердженнями російських блогерів, українські військові просуваються на північ від Суджі в районі Малої Локні й оточують російські сили у Мартинівці, що на північний схід від Суджі і за 19 км від міжнародного кордону.

Російські “воєнкори” стверджують, що підрозділи російської 810-ї окремої бригади морської піхоти (Чорноморський флот) потрапили в оточення у Мартинівці.

Опубліковані 21 серпня геолокаційні кадри вказують на те, що ЗСУ просунулися до південної частини Руської Конопельки (на схід від Суджі та за 12 км від міжнародного кордону).

Схоже на те, що російська 810-та бригада особливо спорадично розгорнута по всій Курській області.