Наступ ЗСУ на Курщині завдав ударів по обіцянках та планах кремлівського диктатора Володимира Путіна обмежити розв'язану злочинну війну територією України.
Головні тези:
- Наступ ЗСУ на Курщині завдав удару по планах Путіна та може тривати місяцями та навіть роками.
- Кремль намагається уникнути паніки на тлі успішного просування ЗСУ, але може вдатись до стратегії “випаленої землі”.
- Українські військові успішно знищили мости через річку Сейм, ізолюючи підрозділи російських окупантів.
- Аналітики вважають, що Україна прагне випередити російських окупантів у розгортанні сил в районі річки Сейм, ускладнюючи їх переміщення та постачання.
- Успіхи ЗСУ на Курщині сигналізують про можливий наступ через Сейм та наземну атаку на ізольовану територію.
Скільки ще ЗСУ зможуть проводити контрнаступ на Курщині
У матеріалі видання підкреслюється, що Кремль усіляко намагається уникнути паніки на тлі успішного просування ЗСУ на Курщині.
Аналітик підкреслює, що окупаційна армія РФ не хоче проводити контрнаступ на Курщині і може вдатись до стратегії “випаленої землі”, яку російські окупанти використовують для просування на Донеччині.
Що відомо про успіхи ЗСУ на Курщині
За інформацією журналістів видання Forbes, з 16 по 21 серпня українські військові знищили всі три мости через річку Сейм, ізолювавши підрозділи злочинної армії РФ на території у понад 300 кв км.
Українські військові не дали змоги російським окупантам розгорнути понтонні переправи.
За інформацією аналітиків з Центру оборонних стратегій, українські військові прагнуть випередити російських окупантів у оперативному розгортанні сил в районі річки Сейм.
Злочинна армія РФ втратила можливість легко дістатись цієї частини Курської області.
І росіяни також не можуть поповнити запаси і зміцнити свої війська між Сеймом і кордоном за допомогою поставок повітрям - українці зробили небо над Курською областю вкрай "несприятливим" для російських вертольотів, збивши кілька з них із моменту початку вторгнення 6 серпня.
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