Cкільки може тривати наступ ЗСУ на Курщині — прогнози західних аналітиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Cкільки може тривати наступ ЗСУ на Курщині — прогнози західних аналітиків

Військові ЗСУ
Джерело:  The Wall Street Journal

Наступ ЗСУ на Курщині завдав ударів по обіцянках та планах кремлівського диктатора Володимира Путіна обмежити розв'язану злочинну війну територією України. 

Головні тези:

  • Наступ ЗСУ на Курщині завдав удару по планах Путіна та може тривати місяцями та навіть роками.
  • Кремль намагається уникнути паніки на тлі успішного просування ЗСУ, але може вдатись до стратегії “випаленої землі”.
  • Українські військові успішно знищили мости через річку Сейм, ізолюючи підрозділи російських окупантів.
  • Аналітики вважають, що Україна прагне випередити російських окупантів у розгортанні сил в районі річки Сейм, ускладнюючи їх переміщення та постачання.
  • Успіхи ЗСУ на Курщині сигналізують про можливий наступ через Сейм та наземну атаку на ізольовану територію.

Скільки ще ЗСУ зможуть проводити контрнаступ на Курщині

У матеріалі видання підкреслюється, що Кремль усіляко намагається уникнути паніки на тлі успішного просування ЗСУ на Курщині.

Якщо він не знайде військового рішення, то це може тривати місяцями чи роками. І люди в Москві звикли до цієї думки, - зазначає старший науковий співробітник Російсько-Євразійського центру Карнегі Тетяна Станова.

Аналітик підкреслює, що окупаційна армія РФ не хоче проводити контрнаступ на Курщині і може вдатись до стратегії “випаленої землі”, яку російські окупанти використовують для просування на Донеччині.

ЗСУ можуть проводити тривалий наступ на Курщині
Військові ЗСУ

Прийняття такої ж тактики проти власних міст Росії в Курську, де все ще залишаються мирні жителі, не є виправданою політикою, - наголошує Станова.

Що відомо про успіхи ЗСУ на Курщині

За інформацією журналістів видання Forbes, з 16 по 21 серпня українські військові знищили всі три мости через річку Сейм, ізолювавши підрозділи злочинної армії РФ на території у понад 300 кв км.

Українські військові не дали змоги російським окупантам розгорнути понтонні переправи.

Те, що українці так рішуче налаштовані ізолювати Курську область зліва від Сейму, є сигналом до того, що їхнім наступним кроком може стати наземна атака через Сейм у той регіон, який вони щойно ізолювали, - припускають автори матеріалу.

За інформацією аналітиків з Центру оборонних стратегій, українські військові прагнуть випередити російських окупантів у оперативному розгортанні сил в районі річки Сейм.

Злочинна армія РФ втратила можливість легко дістатись цієї частини Курської області.

І росіяни також не можуть поповнити запаси і зміцнити свої війська між Сеймом і кордоном за допомогою поставок повітрям - українці зробили небо над Курською областю вкрай "несприятливим" для російських вертольотів, збивши кілька з них із моменту початку вторгнення 6 серпня.

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