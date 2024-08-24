Генштаб ЗСУ підтвердив ураження складу БК армії РФ у Воронезькій області

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України в ніч проти 24 серпня вразили польовий склад боєприпасів російської армії у Воронезькій області.
Головні тези:
- Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження польового складу боєприпасів російської армії в Воронезькій області.
- У результаті атаки дронів та пожежі вибухонебезпечні об'єкти горять та детонують.
- ЗСУ уточнюють результати вогневого ураження та продовжують взаємодію з іншими складовими української армії для подальшої розвідки.
ЗСУ уразили склад БК у Воронезькій області РФ
Сили оборони України успішно уразили польовий склад боєприпасів угруповання військ «Захід» російських окупантів в районі Острогожська Воронезької області.
Зафіксовано щонайменше три вибухи та подальшу вторинну детонацію.
Результати вогневого ураження уточнюються. Далі буде... Слава Україні!
Бавовна у Воронезькій області: що відомо
Уночі 24 серпня на території Росії прогриміла нова “бавовна”. Під удар дронів потрапив склад боєприпасів у Воронезькій області — наразі він горить та детонує.
Як стверджує ставленик Кремля у регіоні Олександр Гусєв, після атаки безпілотників почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів.
Черговими силами ППО і засобами РЕБ у Воронезькій області знищено і подавлено ще кілька БПЛА. Унаслідок падіння фрагментів почалася пожежа, що спричинила детонацію вибухонебезпечних об'єктів. Нових постраждалих, а також пошкоджень цивільних будівель наразі не виявлено, — йдеться в його повідомленні.
Варто зазначити, що раніше Гусєв заявляв про нібито один знищений дрон, пожежу та одного пораненого.
Згідно з даними російського опозиційного телеграм-каналу Аstra, в Острогозьку Воронезької області горить і детонує склад боєприпасів.
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