Генштаб ЗСУ підтвердив ураження складу БК армії РФ у Воронезькій області
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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження складу БК армії РФ у Воронезькій області

Генштаб ЗСУ
Пожежа

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України в ніч проти 24 серпня вразили польовий склад боєприпасів російської армії у Воронезькій області.

Головні тези:

  • Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження польового складу боєприпасів російської армії в Воронезькій області.
  • У результаті атаки дронів та пожежі вибухонебезпечні об'єкти горять та детонують.
  • ЗСУ уточнюють результати вогневого ураження та продовжують взаємодію з іншими складовими української армії для подальшої розвідки.

ЗСУ уразили склад БК у Воронезькій області РФ

Сили оборони України успішно уразили польовий склад боєприпасів угруповання військ «Захід» російських окупантів в районі Острогожська Воронезької області.

Зафіксовано щонайменше три вибухи та подальшу вторинну детонацію.

Завдання виконано силами і засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Результати вогневого ураження уточнюються. Далі буде... Слава Україні!

Бавовна у Воронезькій області: що відомо

Уночі 24 серпня на території Росії прогриміла нова “бавовна”. Під удар дронів потрапив склад боєприпасів у Воронезькій області — наразі він горить та детонує.

Як стверджує ставленик Кремля у регіоні Олександр Гусєв, після атаки безпілотників почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

Черговими силами ППО і засобами РЕБ у Воронезькій області знищено і подавлено ще кілька БПЛА. Унаслідок падіння фрагментів почалася пожежа, що спричинила детонацію вибухонебезпечних об'єктів. Нових постраждалих, а також пошкоджень цивільних будівель наразі не виявлено, — йдеться в його повідомленні.

Варто зазначити, що раніше Гусєв заявляв про нібито один знищений дрон, пожежу та одного пораненого.

Згідно з даними російського опозиційного телеграм-каналу Аstra, в Острогозьку Воронезької області горить і детонує склад боєприпасів.

Саме там знаходиться навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міністерства оборони РФ.

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