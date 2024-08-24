Генштаб ВСУ подтвердил поражение склада БК армии РФ в Воронежской области

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины в ночь на 24 августа поразили полевой склад боеприпасов российской армии в Воронежской области.
Главные тезисы
- Генеральный штаб ВСУ подтвердил успешное поражение склада боеприпасов РФ в Воронежской области.
- Атака дронов и пожар вызвали взрывы и детонацию взрывоопасных объектов.
- Акция проведена силами Главного управления разведки Министерства обороны Украины и других составляющих Сил обороны.
ВСУ поразили склад БК в Воронежской области РФ
Силы обороны Украины успешно поразили полевой состав боеприпасов группировки войск «Запад» российских оккупантов в районе Острогожска Воронежской области.
Зафиксированы по меньшей мере три взрыва и последующая вторичная детонация.
Результаты огневого поражения уточняются. Продолжение следует... Слава Украине!
“Бавовна” в Воронежской области: что известно
Ночью 24 августа на территории России прогремел новый "хлопок". Под удар дронов попал склад боеприпасов в Воронежской области — он горит и детонирует.
Как утверждает ставленник Кремля в регионе Александр Гусев, после атаки беспилотников началась детонация взрывоопасных объектов.
Очередными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожены и подавлены еще несколько БПЛА. В результате падения фрагментов начался пожар, повлекший за собой детонацию взрывоопасных объектов. Новые пострадавшие, а также повреждения гражданских зданий пока не обнаружены, — говорится в его сообщении.
Стоит отметить, что ранее Гусев заявлял о якобы одном уничтоженном дроне, пожаре и одном раненом.
Согласно данным российского оппозиционного телеграмм-канала Аstra, в Острогожске Воронежской области горит и детонирует склад боеприпасов.
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