Генштаб ВСУ подтвердил поражение склада БК армии РФ в Воронежской области
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб ВСУ подтвердил поражение склада БК армии РФ в Воронежской области

Генштаб ВСУ
Пожар
Читати українською

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины в ночь на 24 августа поразили полевой склад боеприпасов российской армии в Воронежской области.

Главные тезисы

  • Генеральный штаб ВСУ подтвердил успешное поражение склада боеприпасов РФ в Воронежской области.
  • Атака дронов и пожар вызвали взрывы и детонацию взрывоопасных объектов.
  • Акция проведена силами Главного управления разведки Министерства обороны Украины и других составляющих Сил обороны.

ВСУ поразили склад БК в Воронежской области РФ

Силы обороны Украины успешно поразили полевой состав боеприпасов группировки войск «Запад» российских оккупантов в районе Острогожска Воронежской области.

Зафиксированы по меньшей мере три взрыва и последующая вторичная детонация.

Задание выполнено силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Результаты огневого поражения уточняются. Продолжение следует... Слава Украине!

“Бавовна” в Воронежской области: что известно

Ночью 24 августа на территории России прогремел новый "хлопок". Под удар дронов попал склад боеприпасов в Воронежской области — он горит и детонирует.

Как утверждает ставленник Кремля в регионе Александр Гусев, после атаки беспилотников началась детонация взрывоопасных объектов.

Очередными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожены и подавлены еще несколько БПЛА. В результате падения фрагментов начался пожар, повлекший за собой детонацию взрывоопасных объектов. Новые пострадавшие, а также повреждения гражданских зданий пока не обнаружены, — говорится в его сообщении.

Стоит отметить, что ранее Гусев заявлял о якобы одном уничтоженном дроне, пожаре и одном раненом.

Согласно данным российского оппозиционного телеграмм-канала Аstra, в Острогожске Воронежской области горит и детонирует склад боеприпасов.

Там находится учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России гремит "бавовеа" на аэродроме "Моздок" — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России гремит "бавовна" после массированной атаки дронов — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Воронежской области РФ горит склад боеприпасов — видео
пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?