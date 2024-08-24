Генштаб ВСУ подтвердил поражение склада БК армии РФ в Воронежской области

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины в ночь на 24 августа поразили полевой склад боеприпасов российской армии в Воронежской области.

ВСУ поразили склад БК в Воронежской области РФ

Силы обороны Украины успешно поразили полевой состав боеприпасов группировки войск «Запад» российских оккупантов в районе Острогожска Воронежской области.

Зафиксированы по меньшей мере три взрыва и последующая вторичная детонация.

Задание выполнено силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Поделиться

Результаты огневого поражения уточняются. Продолжение следует... Слава Украине!

“Бавовна” в Воронежской области: что известно

Ночью 24 августа на территории России прогремел новый "хлопок". Под удар дронов попал склад боеприпасов в Воронежской области — он горит и детонирует.

Как утверждает ставленник Кремля в регионе Александр Гусев, после атаки беспилотников началась детонация взрывоопасных объектов.

Очередными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожены и подавлены еще несколько БПЛА. В результате падения фрагментов начался пожар, повлекший за собой детонацию взрывоопасных объектов. Новые пострадавшие, а также повреждения гражданских зданий пока не обнаружены, — говорится в его сообщении.

Стоит отметить, что ранее Гусев заявлял о якобы одном уничтоженном дроне, пожаре и одном раненом.

Согласно данным российского оппозиционного телеграмм-канала Аstra, в Острогожске Воронежской области горит и детонирует склад боеприпасов.