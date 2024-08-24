Майор ВСУ Жорин указал на единственный путь к победе Украины в войне

Всем украинцам придется работать ради победы

По мнению Максима Жорина, крайне важно, чтобы в Украине наконец-то изменилась информационная политика, а гражданскому населению начали объяснять, как развивается ситуация на самом деле.

За последние 2,5 года украинцы услышали немало обещаний и прогнозов, однако для победы нужно другое.

Надо дать людям понимание, что абсолютно всем придется быть вовлеченными в эту войну. Победа будет только в том случае, когда все украинцы будут привлечены к войне. В любом виде. Речь не идет о непосредственной службе в армии. Все украинцы не нужны там. У армии нет столько места и нет столько работы для всех, чтобы их туда забрать. Но нужно помогать, быть рядом, быть сконцентрированными, работать на победу, как они могут это делать. И надо людям донести, что ты каждый день должен работать на победу. И показать, как они могут это делать. Не просто говорить: помогите, помогите. Это человек сам не найдет. Вы должны дать направления, вы должны показать. Максим Жорин Заместитель командира 3 ОШБР, майор ВСУ

Максим Жорин отмечает, что в этих вопросах крайне важна именно конкретика, чтобы люди знали, где они должны сконцентрировать свои усилия, каким предприятиям помочь, каким волонтерам прежде всего задонатить.

По словам заместитель командира 3 ОШБР, в Украине до сих пор очень много проблем, очень много работы, которую нужно проводить и которой нужно заниматься, однако гражданским этого не объясняют.