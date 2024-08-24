Майор ВСУ Жорин указал на единственный путь к победе Украины в войне

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ, экс-командир полка “Азов” Максим Жорин в интервью Online.UA заявил, что личный вклад каждого украинца влияет на то, каким будет финал войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Украине важно изменить информационную политику и рассказывать гражданским о реальной ситуации на фронте и за его пределами.
- Победа будет только тогда, когда все украинцы будут активно вовлечены в войну, делая свой вклад ежедневно в любой форме.
- Информационная война также важна – нужна жесткая борьба на этом фронте с внутренними и внешними врагами.
Всем украинцам придется работать ради победы
По мнению Максима Жорина, крайне важно, чтобы в Украине наконец-то изменилась информационная политика, а гражданскому населению начали объяснять, как развивается ситуация на самом деле.
За последние 2,5 года украинцы услышали немало обещаний и прогнозов, однако для победы нужно другое.
Максим Жорин отмечает, что в этих вопросах крайне важна именно конкретика, чтобы люди знали, где они должны сконцентрировать свои усилия, каким предприятиям помочь, каким волонтерам прежде всего задонатить.
По словам заместитель командира 3 ОШБР, в Украине до сих пор очень много проблем, очень много работы, которую нужно проводить и которой нужно заниматься, однако гражданским этого не объясняют.
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