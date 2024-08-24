Майор ВСУ Жорин указал на единственный путь к победе Украины в войне
Категория
Украина
Дата публикации

Майор ВСУ Жорин указал на единственный путь к победе Украины в войне

Максим Жорин
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ, экс-командир полка “Азов” Максим Жорин в интервью Online.UA заявил, что личный вклад каждого украинца влияет на то, каким будет финал войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Украине важно изменить информационную политику и рассказывать гражданским о реальной ситуации на фронте и за его пределами.
  • Победа будет только тогда, когда все украинцы будут активно вовлечены в войну, делая свой вклад ежедневно в любой форме.
  • Информационная война также важна – нужна жесткая борьба на этом фронте с внутренними и внешними врагами.

Всем украинцам придется работать ради победы

По мнению Максима Жорина, крайне важно, чтобы в Украине наконец-то изменилась информационная политика, а гражданскому населению начали объяснять, как развивается ситуация на самом деле.

За последние 2,5 года украинцы услышали немало обещаний и прогнозов, однако для победы нужно другое.

Надо дать людям понимание, что абсолютно всем придется быть вовлеченными в эту войну. Победа будет только в том случае, когда все украинцы будут привлечены к войне. В любом виде. Речь не идет о непосредственной службе в армии. Все украинцы не нужны там. У армии нет столько места и нет столько работы для всех, чтобы их туда забрать. Но нужно помогать, быть рядом, быть сконцентрированными, работать на победу, как они могут это делать. И надо людям донести, что ты каждый день должен работать на победу. И показать, как они могут это делать. Не просто говорить: помогите, помогите. Это человек сам не найдет. Вы должны дать направления, вы должны показать.

Максим Жорин

Максим Жорин

Заместитель командира 3 ОШБР, майор ВСУ

Максим Жорин отмечает, что в этих вопросах крайне важна именно конкретика, чтобы люди знали, где они должны сконцентрировать свои усилия, каким предприятиям помочь, каким волонтерам прежде всего задонатить.

По словам заместитель командира 3 ОШБР, в Украине до сих пор очень много проблем, очень много работы, которую нужно проводить и которой нужно заниматься, однако гражданским этого не объясняют.

Надо перестать просто обещать х*ню. Все. Не нужно ничего обещать. Надо говорить, что делать. Надо настроить людей работать, заниматься тем, что сегодня нужно. Надо у человека сформировать мнение, что завтра все не кончится. Нельзя просто лечь сегодня поспать и завтра проснуться с победой. С победой ты проснешься только тогда, когда своими руками ее будешь делать и до нее дотянешься.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Война РФ против Украины страшнее Второй мировой — ветеран ВСУ "Ивич"
Дмитрий Вербич
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Буйвол" из "Азова" объяснил, зачем Россия похищает украинских детей
Россия похищает украинских детей
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Часто гораздо сильнее. Ветеран батальона "Айдар" о женщинах на войне
женщины в ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?