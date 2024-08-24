Майор ЗСУ Жорін вказав на єдиний шлях до перемоги України у війні
Категорія
Україна
Дата публікації

Майор ЗСУ Жорін вказав на єдиний шлях до перемоги України у війні

Максим Жорін
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Джерело:  online.ua

Заступник командира Третьої штурмової бригади, майор ЗСУ, екскомандир полку “Азов” Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA заявив, що особистий внесок кожного українця впливає на те, яким буде фінал війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Україні важливо змінити інформаційну політику та розповідати цивільним про реальну ситуацію на фронті та поза його межами.
  • Перемога буде лише тоді, коли всі українці будуть активно залучені до війни, роблячи свій внесок щоденно у будь-якій формі.
  • Інформаційна війна також важлива – потрібна жорстка боротьба на цьому фронті з внутрішніми та зовнішніми ворогами.

Усім доведеться бути залученими до цієї війни

На переконання Максима Жоріна, вкрай важливо, щоб в Україні нарешті змінилася інформаційна політика, а цивільному населенню почали пояснювати, як розвивається ситуація насправді.

Протягом останніх 2,5 років українці почули чимало обіцянок та прогнозів, однак для перемоги потрібно інше.

Треба дати людям розуміння, що абсолютно всім доведеться бути долученим до цієї війни. Перемога буде лише в тому випадку, коли абсолютно всі українці будуть залучені до війни. В будь-якому вигляді. Це не йдеться про безпосередню службу в армії. Всі українці не потрібні в там. В армії немає стільки місця і немає стільки роботи для всіх, щоб їх туди забрати. Але потрібно допомагати, бути поруч, бути сконцентрованими, працювати на перемогу, як вони це можуть робити. І треба в мізки людям донести, що ти щодня маєш працювати на перемогу. І показати, як вони це можуть робити. Не просто казати: допоможіть, допоможіть. Це людина сама не знайде. Ви маєте дати напрямки, ви маєте показати.

Максим Жорін

Максим Жорін

Заступник командира 3 ОШБР, майор ЗСУ

Максим Жорін наголошує, що в цих питаннях вкрай важлива саме конкретика, щоб люди знали де вони мають сконцентрувати свої зусилля, яким підприємствам допомогти, яким волонтерам насамперед задонатити.

За словами заступник командира 3 ОШБР, в Україні досі є дуже багато проблем, дуже багато роботи, яку треба проводити та якою треба займатися, однак цивільним цього не пояснюють.

Треба перестати просто обіцяти х*йню. Все. Не треба нічого обіцяти. Треба говорити, що робити. Треба налаштувати людей, працювати, займатися тим, що сьогодні потрібно. Треба у людини сформувати думку, що завтра все не закінчиться. Не можна просто лягти сьогодні поспати і завтра прокинутися з перемогою. З перемогою ти прокинешся тільки тоді, коли своїми руками її будеш робити і до неї дотягнешся.

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