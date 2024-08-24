Майор ЗСУ Жорін вказав на єдиний шлях до перемоги України у війні

Треба дати людям розуміння, що абсолютно всім доведеться бути долученим до цієї війни. Перемога буде лише в тому випадку, коли абсолютно всі українці будуть залучені до війни. В будь-якому вигляді. Це не йдеться про безпосередню службу в армії. Всі українці не потрібні в там. В армії немає стільки місця і немає стільки роботи для всіх, щоб їх туди забрати. Але потрібно допомагати, бути поруч, бути сконцентрованими, працювати на перемогу, як вони це можуть робити. І треба в мізки людям донести, що ти щодня маєш працювати на перемогу. І показати, як вони це можуть робити. Не просто казати: допоможіть, допоможіть. Це людина сама не знайде. Ви маєте дати напрямки, ви маєте показати.