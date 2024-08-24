Майор ЗСУ Жорін вказав на єдиний шлях до перемоги України у війні

Заступник командира Третьої штурмової бригади, майор ЗСУ, екскомандир полку “Азов” Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA заявив, що особистий внесок кожного українця впливає на те, яким буде фінал війни РФ проти України.
Головні тези:
- Україні важливо змінити інформаційну політику та розповідати цивільним про реальну ситуацію на фронті та поза його межами.
- Перемога буде лише тоді, коли всі українці будуть активно залучені до війни, роблячи свій внесок щоденно у будь-якій формі.
- Інформаційна війна також важлива – потрібна жорстка боротьба на цьому фронті з внутрішніми та зовнішніми ворогами.
Усім доведеться бути залученими до цієї війни
На переконання Максима Жоріна, вкрай важливо, щоб в Україні нарешті змінилася інформаційна політика, а цивільному населенню почали пояснювати, як розвивається ситуація насправді.
Протягом останніх 2,5 років українці почули чимало обіцянок та прогнозів, однак для перемоги потрібно інше.
Максим Жорін наголошує, що в цих питаннях вкрай важлива саме конкретика, щоб люди знали де вони мають сконцентрувати свої зусилля, яким підприємствам допомогти, яким волонтерам насамперед задонатити.
За словами заступник командира 3 ОШБР, в Україні досі є дуже багато проблем, дуже багато роботи, яку треба проводити та якою треба займатися, однак цивільним цього не пояснюють.
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