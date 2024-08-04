“Буйвол” з “Азова” пояснив, навіщо Росія викрадає українських дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

“Буйвол” з “Азова” пояснив, навіщо Росія викрадає українських дітей

викрадення українських дітей
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Джерело:  online.ua

Країна-агресорка РФ намагається перевиховати викрадених українських дітей відповідно до наративів російської пропаганди та позбавити української ідентичності.  Про це заявив старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA.

Головні тези:

  • “Буйвол” попереджає про плани російських окупантів щодо викрадених українських дітей.
  • Старший сержант нагадує про те, як важливо помститися Росії за кожну вбиту, скалічену та викрадену дитину.
  • Документальний фільм “Понівечене дитинство” розповідає історії українських дітей, які стали жертвами викрадення та тортур з боку російських загарбників.

Росія викрадає українських дітей для створення нової армії

“Буйвол” пригадав історію українського підлітка, якого окупанти викрали з інтернату в Маріуполі й силоміць вивезли в Росію.

Українській владі вдалося врятувати хлопця, й коли йому виповнилося 18 років — він повернувся додому.

Він каже, що там капець. Вони готують нову армію, готують нове покоління, їхні діти в інтернатах зранку встають і співають гімн Росії з георгіївськими стрічками і свято вірять, що вони вбивають нацистів. Я сповнений помсти. Дуже сповнений. Я хочу, щоб за кожну українську дитину ми помстилися.

“Буйвол”

“Буйвол”

Старший сержант бригади НГУ “Азов”

За словами старшого сержанта, також вкрай важливо, щоб майбутнє покоління українців розуміло, що насправді відбувається, ніколи не забувало про ворога поруч й готувалося до усіх можливих сценаріїв.

Ми повинні бути завжди готовими. Це просто варвари.

"Понівечене дитинство". Чому важливо подивитися цей фільм

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство".

Вона розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки відверто розповідають про те, як пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору.

Деяких дітей навіть розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів, однак їм вдалося повернутися на батьківщину.

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