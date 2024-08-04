"Буйвол" из "Азова" объяснил, зачем Россия похищает украинских детей

Страна-агрессорка РФ пытается перевоспитать похищенных украинских детей в соответствии с нарративами российской пропаганды и лишить их украинской идентичности. Об этом заявил старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA.

Россия похищает украинских детей для создания новой армии

"Буйвол" вспомнил историю украинского подростка, которого оккупанты похитили из интерната в Мариуполе и насильно вывезли в Россию.

Украинским властям удалось спасти парня, и когда ему исполнилось 18 лет — он вернулся домой.

Он говорит, что там капец. Они (россияне — ред.) готовят новую армию, они готовят новое поколение. Их дети в интернатах с утра встают и поют гимн России с герогиевсикими ленточками и свято верят, что они убивают нацистов. Я наполнен местью. Очень наполнен. Я хочу, чтобы каждый украинский ребенок был отомщен. "Буйвол" Старший сержант бригады НГУ "Азов"

По словам старшего сержанта, также крайне важно, чтобы будущее поколение украинцев понимало, что на самом деле происходит, никогда не забывало о враге рядом и готовилось ко всем возможным сценариям.

Мы должны быть всегда готовы. Это просто варвары. Поделиться

"Истерзанное детство". Почему важно посмотреть этот фильм

В 2023 году команда Online.UA представила документальный фильм "Истерзанное детство".

Он раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои фильма откровенно рассказывают о том, как прошли российский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь.

Некоторых детей даже разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мер, однако им удалось вернуться на родину.