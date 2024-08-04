"Буйвол" из "Азова" объяснил, зачем Россия похищает украинских детей

Страна-агрессорка РФ пытается перевоспитать похищенных украинских детей в соответствии с нарративами российской пропаганды и лишить их украинской идентичности. Об этом заявил старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA.
Главные тезисы
- "Буйвол" предупреждает о планах российских оккупантов относительно похищенных украинских детей.
- Старший сержант напоминает о том, как важно отомстить России за каждого убитого, раненого и похищенного ребенка.
- Документальный фильм "Истерзанное детство" рассказывает истории украинских детей, ставших жертвами похищения и пыток со стороны российских захватчиков.
Россия похищает украинских детей для создания новой армии
"Буйвол" вспомнил историю украинского подростка, которого оккупанты похитили из интерната в Мариуполе и насильно вывезли в Россию.
Украинским властям удалось спасти парня, и когда ему исполнилось 18 лет — он вернулся домой.
По словам старшего сержанта, также крайне важно, чтобы будущее поколение украинцев понимало, что на самом деле происходит, никогда не забывало о враге рядом и готовилось ко всем возможным сценариям.
"Истерзанное детство". Почему важно посмотреть этот фильм
В 2023 году команда Online.UA представила документальный фильм "Истерзанное детство".
Он раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои фильма откровенно рассказывают о том, как прошли российский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь.
Некоторых детей даже разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мер, однако им удалось вернуться на родину.
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