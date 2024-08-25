Почему США должны разрешить ВСУ поражать военные объекты в тылу РФ — ответ аналитиков

По оценкам аналитиков ISW, в России есть по меньшей мере 250 военных и военизированных объектов в пределах досягаемости ракет ATACMS, которые предоставили США Украине.

Возможность бить по объектам в тылу РФ имеет решающее значение для Украины.

Как отмечают аналитики, украинские удары по военным объектам в глубине территории России имеют критическое значение для ослабления военного потенциала на всем фронте.

Снятие ограничений на использование западного оружия позволило бы Украине атаковать более широкий круг важных объектов, поддерживающих российскую военную машину.

Аналитики ISW оценивают, что в России по меньшей мере 250 военных и военизированных объектов в радиусе действия ракет ATACMS, переданных США Украине.

Однако американские ограничения позволяют украинским войскам использовать ATACMS только для ударов по 20 из этих объектов. Остальные 230 объектов, среди которых базы, склады и логистические центры, остаются вне досягаемости.

Российские силы переместили 90 процентов самолетов, наносящих бомбовые удары по Украине с российского воздушного пространства, с аэродромов, расположенных в пределах досягаемости ракет Storm Shadow и ATACMS. В ISW подтвердили передислокацию российских самолетов на аэродромы вне зоны досягаемости, предоставленной Западом дальнобойного оружия.

Любая оценка, утверждающая, что нет смысла позволять Украине поражать цели в России исключительно на основе передислокации воздушных средств, будет неполной без учета сотен других объектов, поддерживающих войну России против Украины. И, следовательно, будет неправильным, — констатировали в ISW. Поделиться

В США назвали причину отказа Украине на разрешение использования ATACMS для ударов по РФ

По информации журналистов издания Politico, администрация президента США Джо Байдена не планирует давать Украине разрешение на использование дальнобойного американского оружия для ударов по территории России, поскольку в будущем Вашингтон рассчитывает на перезагрузку отношений с Кремлем.

Кроме этого, в администрации Байдена сохраняют убеждение, что США не должны рисковать собственной национальной безопасностью ради Украины.

Чиновники в определенных кругах администрации говорили украинцам, что США в конце концов захотят перезагрузить отношения с Москвой, и снятие ограничений может свести на нет эти усилия.