Чому США мають дозволити ЗСУ вражати воєнні обʼєкти у тилу РФ — відповідь аналітиків

За оцінками аналітиків ISW, в Росії є щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів в межах досяжності ракет ATACMS, які США надали Україні.

Можливість бити по об'єктах у тилу РФ має вирішальне значення для України

Як зазначають аналітики, українські удари по військових об'єктах у глибині території Росії мають критичне значення для ослаблення її військового потенціалу на всьому фронті.

Зняття обмежень на використання західної зброї дозволило б Україні атакувати ширше коло важливих об'єктів, що підтримують російську військову машину.

Аналітики ISW оцінюють, що в Росії є щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів у радіусі дії ракет ATACMS, переданих США Україні.

Проте нині американські обмеження дозволяють українським військам використовувати ATACMS лише для ударів по 20 з цих об'єктів. Решта 230 об'єктів, серед яких бази, склади та логістичні центри, залишаються поза досяжністю.

Російські сили перемістили 90 відсотків літаків, що завдають бомбових ударів по Україні з російського повітряного простору, з аеродромів, розташованих у межах досяжності ракет Storm Shadow і ATACMS. В ISW підтвердили передислокацію російських літаків на аеродроми поза зоною досяжності наданої Заходом далекобійної зброї.

Будь-яка оцінка, яка стверджує, що немає сенсу дозволяти Україні вражати цілі в Росії виключно на основі передислокації повітряних засобів, буде неповною без урахування сотень інших об'єктів, які підтримують війну Росії проти України. І, отже, буде неправильною, — констатували в ISW. Поширити

У США назвали причину відмови Україні на дозвіл використання ATACMS для ударів по РФ

За інформацією журналістів видання Politico, адміністрація президента США Джо Байдена не планує надавати Україні дозвіл на використання далекобійної американської зброї для ударів по території Росії, оскільки у майбутньому Вашингтон розраховує на перезавантаження відносин з Кремлем.

Окрім цього в адміністрації Байдена зберігають переконання, що США не мають ризикувати власною національною безпекою заради України.

Посадовці в певних колах адміністрації говорили українцям, що США врешті-решт захочуть перезавантажити відносини з Москвою, і зняття обмежень може звести нанівець ці зусилля.