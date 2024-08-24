У Байдена відмовляють Україні у дозволі на використання ATACMS по території РФ

За інформацією журналістів видання Politico, адміністрація президента США Джо Байдена не планує надавати Україні дозвіл на використання далекобійної американської зброї для ударів по території Росії, оскільки у майбутньому Вашингтон розраховує на перезавантаження відносин з Кремлем.

У США не хочуть надавати дозвіл Україні на удари далекобійною американською зброєю по РФ

Журналісти видання зазначають, що більше двох років після початку масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну Вашингтон відмовлявся надати Україні дозвіл на використання далекобійної американської зброї для ударів по стратегічних цілях на території країни-агресорки.

Така позиція пояснюється побоюваннями щодо ескалації у відносинах між США та Росією.

Зараз є певні ознаки того, що Байден, можливо, захоче зробити щось важливе щодо України – може навіть, зняти деякі обмеження – перед виборами, оскільки він не балотується. Немає жодних гарантій, але ми чули, що він думає про це, - повідомив журналістам видання один з представників Офісу президента України. Поширити

Джо Байден

Зазначається, що наразі США дозволяють Україні використовувати власні далекобійні ракети для ударів по території Росії лише у якості контрбатарейного вогню для ураження російських пускових установок безпосередньо поблизу кордону.

На початку серпня коаліція двопартійних сенаторів організувала зустріч із радником Байдена з питань нацбезпеки Джейком Салліваном. Під час цієї зустрічі у делегації був один, єдиний меседж: адміністрація повинна змінити свою позицію щодо використання американської зброї зараз, поки не стало надто пізно.

Сенатори висловили переконаність, що адміністрація Байдена повинна зняти всі обмеження, тому що якщо цього не зробити і Україна програє, Білий дім буде відомий як такий, що не зробив достатньо, хоч й міг би.

Що кажуть у Білому домі

Автори матеріалу зазначають, що така позиція викликає обурення в представників адміністрації Байдена, які переконують, що США зробили більше за всіх інших у питанні підтримки України.

Окрім цього в адміністрації Байдена зберігають переконання, що США не мають ризикувати власною національною безпекою заради України.

Посадовці в певних колах адміністрації говорили українцям, що США врешті-решт захочуть перезавантажити відносини з Москвою, і зняття обмежень може звести нанівець ці зусилля.