Україна прагне отримати дозвіл на використання британських крилатих ракет Storm Shadow для ударів по території Росії. При цьому у Білому домі заперечують заяви про те, що нібито блокують це дозвіл.
Головні тези:
- У Білому домі заперечують блокування дозволу для України на використання ракет Storm Shadow для ударів по РФ.
- Влада США не підтверджує заборону Україні на удари ракетами Storm Shadow по Росії.
- Заяви про заборону використання ракет Storm Shadow є недостовірними.
- Британська влада чекає на схвалення Вашингтоном для надання Україні дозволу на використання ракет для ударів по Росії.
У Байдена заперечують блокування надання Україні дозволу на використання Storm Shadow для ударів по РФ
За словами одного з офіційних представників президента Джо Байдена, Україна нібито не надсилала запиту щодо використання ракет Storm Shadow для ударів по стратегічних об’єктах злочинної армії РФ на території країни-агресорки.
При цьому, один з американських посадовців зазначив журналістам, що 90% російських винищувачів вже були переміщені на авіабази за межами досяжності ураження ракетами Storm Shadow.
За словами цього чиновника, тепер, якщо Україна справді отримає дозвіл на використання ракет в Росії, це вже не матиме такого ефекту, як дехто сподівається.
Що відомо про заяви у ЗМІ про нібито блокування Байденом дозволу на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по РФ
Команда американського лідера Джо Байдена де-факто блокує дозвіл офіційного Лондона на використання Києвом ракет Storm Shadow на території Росії.
Як вдалося дізнатися The Times, британська влада досі чекає на схвалення з боку офіційного Вашингтона, перш ніж дати українцям зелене світло на використання своїх ракет на території Росії.
Як вважає один з інсайдерів, ця тема фактично "застрягла в їхній системі".
Між тим речник прем’єр-міністра Кіра Стармера заявив, що Велика Британія зберігає непохитність у підтримці України попри заяви президента Володимира Зеленського щодо уповільнення лідерства Лондону у допомозі Києву.
Речник глави британського уряду сказав, що прем'єр-міністр залишається "абсолютно рішучим у своїй підтримці України".
Він додав, що позиція уряду щодо використання Україною поставлених Британією ракет великої дальності Storm Shadow не змінилася.
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