У Білому домі заперечили блокування дозволу Україні на удари Storm Shadow по РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

У Білому домі заперечили блокування дозволу Україні на удари Storm Shadow по РФ

Джо Байден та Камала Гарріс
Джерело:  The Telegraph

Україна прагне отримати дозвіл на використання британських крилатих ракет Storm Shadow для ударів по території Росії. При цьому у Білому домі заперечують заяви про те, що нібито блокують це дозвіл. 

Головні тези:

  • У Білому домі заперечують блокування дозволу для України на використання ракет Storm Shadow для ударів по РФ.
  • Влада США не підтверджує заборону Україні на удари ракетами Storm Shadow по Росії.
  • Заяви про заборону використання ракет Storm Shadow є недостовірними.
  • Британська влада чекає на схвалення Вашингтоном для надання Україні дозволу на використання ракет для ударів по Росії.

У Байдена заперечують блокування надання Україні дозволу на використання Storm Shadow для ударів по РФ

За словами одного з офіційних представників президента Джо Байдена, Україна нібито не надсилала запиту щодо використання ракет Storm Shadow для ударів по стратегічних об’єктах злочинної армії РФ на території країни-агресорки.

При цьому, один з американських посадовців зазначив журналістам, що 90% російських винищувачів вже були переміщені на авіабази за межами досяжності ураження ракетами Storm Shadow.

У США заперечують блокування дозволу Україні на удари Storm Shadow по РФ
Президент США Джо Байден

Росія припускала, що США чи інші західні країни можуть зрештою надати їм дозвіл на використання ракет далекого радіусу дії в Росії, і вони просто внесли корективи на цьому етапі, - пояснює співрозмовник.

За словами цього чиновника, тепер, якщо Україна справді отримає дозвіл на використання ракет в Росії, це вже не матиме такого ефекту, як дехто сподівається.

Що відомо про заяви у ЗМІ про нібито блокування Байденом дозволу на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по РФ

Команда американського лідера Джо Байдена де-факто блокує дозвіл офіційного Лондона на використання Києвом ракет Storm Shadow на території Росії.

Як вдалося дізнатися The Times, британська влада досі чекає на схвалення з боку офіційного Вашингтона, перш ніж дати українцям зелене світло на використання своїх ракет на території Росії.

Як вважає один з інсайдерів, ця тема фактично "застрягла в їхній системі".

Між тим речник прем’єр-міністра Кіра Стармера заявив, що Велика Британія зберігає непохитність у підтримці України попри заяви президента Володимира Зеленського щодо уповільнення лідерства Лондону у допомозі Києву.

Ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство – і в зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства". Та зараз, за його словами, "ситуація уповільнилась, - зазначив президент України у зверненні 17 серпня.

Речник глави британського уряду сказав, що прем'єр-міністр залишається "абсолютно рішучим у своїй підтримці України".

З точки зору нашої підтримки, знову ж таки, вона непохитна, - підкреслив речник прем’єр-міністра Британії.

Він додав, що позиція уряду щодо використання Україною поставлених Британією ракет великої дальності Storm Shadow не змінилася.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Британія не може самостійно надати Україні дозвіл на удари Storm Shadow по РФ
ракета Storm Shadow
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Аналітики дізнались про успішне застосування ЗСУ ракет Storm Shadow на передовій
Су-24
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Британія не дозволила Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по Курщині
Українські Storm Shadow

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?