Україна прагне отримати дозвіл на використання британських крилатих ракет Storm Shadow для ударів по території Росії. При цьому у Білому домі заперечують заяви про те, що нібито блокують це дозвіл.

У Байдена заперечують блокування надання Україні дозволу на використання Storm Shadow для ударів по РФ

За словами одного з офіційних представників президента Джо Байдена, Україна нібито не надсилала запиту щодо використання ракет Storm Shadow для ударів по стратегічних об’єктах злочинної армії РФ на території країни-агресорки.

При цьому, один з американських посадовців зазначив журналістам, що 90% російських винищувачів вже були переміщені на авіабази за межами досяжності ураження ракетами Storm Shadow.

Президент США Джо Байден

Росія припускала, що США чи інші західні країни можуть зрештою надати їм дозвіл на використання ракет далекого радіусу дії в Росії, і вони просто внесли корективи на цьому етапі, - пояснює співрозмовник. Поширити

За словами цього чиновника, тепер, якщо Україна справді отримає дозвіл на використання ракет в Росії, це вже не матиме такого ефекту, як дехто сподівається.

Що відомо про заяви у ЗМІ про нібито блокування Байденом дозволу на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по РФ

Команда американського лідера Джо Байдена де-факто блокує дозвіл офіційного Лондона на використання Києвом ракет Storm Shadow на території Росії.

Як вдалося дізнатися The Times, британська влада досі чекає на схвалення з боку офіційного Вашингтона, перш ніж дати українцям зелене світло на використання своїх ракет на території Росії.

Як вважає один з інсайдерів, ця тема фактично "застрягла в їхній системі".

Між тим речник прем’єр-міністра Кіра Стармера заявив, що Велика Британія зберігає непохитність у підтримці України попри заяви президента Володимира Зеленського щодо уповільнення лідерства Лондону у допомозі Києву.

Ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство – і в зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства". Та зараз, за його словами, "ситуація уповільнилась, - зазначив президент України у зверненні 17 серпня. Поширити

Речник глави британського уряду сказав, що прем'єр-міністр залишається "абсолютно рішучим у своїй підтримці України".

З точки зору нашої підтримки, знову ж таки, вона непохитна, - підкреслив речник прем’єр-міністра Британії. Поширити

Він додав, що позиція уряду щодо використання Україною поставлених Британією ракет великої дальності Storm Shadow не змінилася.