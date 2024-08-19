Украина стремится получить разрешение использовать британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. При этом в Белом доме отрицают заявления о том, что якобы блокируют это разрешение.
Главные тезисы
- Белый дом опровергает заявления о блокировании разрешения для Украины на удары ракетами Storm Shadow по России.
- Объяснения представителей администрации Байдена насчет использования ракет Storm Shadow не подтверждают запрет.
- Великобритания ожидает одобрения со стороны Вашингтона перед предоставлением Украине разрешения на использование ракет для ударов по России.
- Позиция Великобритании по использованию Украиной ракет Storm Shadow остается неизменной, несмотря на заявления со стороны украинских и британских чиновников.
У Байдена отрицают блокирование предоставления Украине разрешения на использование Storm Shadow для ударов по РФ
По словам одного из официальных представителей президента Джо Байдена, Украина якобы не посылала запрос об использовании ракет Storm Shadow для ударов по стратегическим объектам преступной армии РФ на территории страны-агрессорки.
При этом один из американских чиновников отметил журналистам, что 90% российских истребителей уже были перемещены на авиабазы за пределами досягаемости поражения ракетами Storm Shadow.
По словам этого чиновника, теперь, если Украина действительно получит разрешение на использование ракет в России, это уже не будет иметь такого эффекта, как некоторые надеются.
Что известно о заявлениях в СМИ о якобы блокировании Байденом разрешения на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по РФ
Команда американского лидера Джо Байдена де-факто блокирует разрешение официального Лондона на использование Киевом ракет Storm Shadow на территории России.
Как удалось узнать The Times, британские власти до сих пор ожидают одобрения со стороны официального Вашингтона, прежде чем дать украинцам зеленый свет на использование своих ракет на территории России.
Как считает один из инсайдеров, эта тема фактически "застряла в их системе".
Между тем спикер премьер-министра Кира Стармера заявил, что Великобритания сохраняет непоколебимость в поддержке Украины, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о замедлении лидерства Лондона в помощи Киеву.
Представитель главы британского правительства сказал, что премьер-министр остается "абсолютно решительным в своей поддержке Украины".
Он добавил, что позиция правительства по использованию Украиной поставленных Британией ракет большой дальности Storm Shadow не изменилась.
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