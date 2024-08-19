Украина стремится получить разрешение использовать британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. При этом в Белом доме отрицают заявления о том, что якобы блокируют это разрешение.

У Байдена отрицают блокирование предоставления Украине разрешения на использование Storm Shadow для ударов по РФ

По словам одного из официальных представителей президента Джо Байдена, Украина якобы не посылала запрос об использовании ракет Storm Shadow для ударов по стратегическим объектам преступной армии РФ на территории страны-агрессорки.

При этом один из американских чиновников отметил журналистам, что 90% российских истребителей уже были перемещены на авиабазы за пределами досягаемости поражения ракетами Storm Shadow.

Президент США Джо Байден

Россия предполагала, что США или другие западные страны могут в конечном счете предоставить им разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия в России, и они просто внесли коррективы на этом этапе, – объясняет собеседник. Поделиться

По словам этого чиновника, теперь, если Украина действительно получит разрешение на использование ракет в России, это уже не будет иметь такого эффекта, как некоторые надеются.

Что известно о заявлениях в СМИ о якобы блокировании Байденом разрешения на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по РФ

Команда американского лидера Джо Байдена де-факто блокирует разрешение официального Лондона на использование Киевом ракет Storm Shadow на территории России.

Как удалось узнать The Times, британские власти до сих пор ожидают одобрения со стороны официального Вашингтона, прежде чем дать украинцам зеленый свет на использование своих ракет на территории России.

Как считает один из инсайдеров, эта тема фактически "застряла в их системе".

Между тем спикер премьер-министра Кира Стармера заявил, что Великобритания сохраняет непоколебимость в поддержке Украины, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о замедлении лидерства Лондона в помощи Киеву.

Мы видели, что Британия демонстрирует подлинное лидерство – и в оружии, и в политике, и в поддержке жизни украинского общества". Но сейчас, по его словам, "ситуация замедлилась, - отметил президент Украины в обращении 17 августа. Поделиться

Представитель главы британского правительства сказал, что премьер-министр остается "абсолютно решительным в своей поддержке Украины".

С точки зрения нашей поддержки, опять же, она непреклонна, - подчеркнул спикер премьер-министра Британии. Поделиться

Он добавил, что позиция правительства по использованию Украиной поставленных Британией ракет большой дальности Storm Shadow не изменилась.