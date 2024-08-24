Серед представників адміністрації президента США Джо Байдена виникли суперечки стосовно того, чи варто підтримувати ЗСУ для утримання та розширення ними підконтрольних територій на Курщині.

У Байдена не можуть вирішити, чи підтримувати наступ ЗСУ на Курщині

За інформацією журналістів видання, у Вашингтоні залишаються питання стосовно цілей наступу ЗСУ на Курщині та існує занепокоєність щодо ескалації відносин з Росією.

Американські посадовці зазначають, що у Пентагоні надіслали запит Україні щодо необхідної допомоги для підтримки наступу ЗСУ на Курщині.

При цьому жодних рішень щодо конкретної допомоги прийнято не було.

Джо Байден і представники Білого дому

Представники Білого дому дискутують стосовно того, чи варто корегувати вміст пакетів військової допомоги Україні.

Зазначається, що мова йде про додаткову бронетехніку або прискорення доставки певних боєприпасів та іншого обладнання, що могло б допомогти українським військовим закріпитись на підконтрольних територіях у Курській області.

Автори матеріалу підкреслюють, що у Байдена і до цього надавали пріорітет поставкам до України певних видів озброєнь у зв'язку зі зміною умов ведення бойових дій.

Чому у Білому домі сумніваються у підтримці наступу ЗСУ на Курщині

Однак наразі у Білому домі намагаються вирішити 2 питання стосовно підтримки Курської операції ЗСУ.

Зокрема, посадовці у США заявляють, що не мають впевненності у загальній наступальній стратегії Києва, а залежність від зброї зі США та від партнерів викликає побоювання стосовно прямої ескалації конфлікту США і НАТО з Росією.

У Байдена заявляють, що поки не мають чіткого розуміння стосовно цілей України у наступальній операції на Курщині, а також чи планує Київ утримувати або розширювати підконтрольні території.

Можливо, у них є план, але вони не діляться ним з нами, - заявив журналістам видання один з американських високопосадовців. Поширити

Низка представників Білого дому і Пентагону висловила захоплення блискавичною операцією ЗСУ на Курщині.

Однак існують питання щодо використання зброї США українськими військовими у Курській області.

Американські посадовці зазначають, що Білий дім дозволив Україні використовувати артилерію та передані РСЗВ для ударів по території Росії.

Залишились в силі обмеження на використання боєприпасів великої дальності.

Проте українські війська, за словами аналітиків і солдатів на місцях, вже використовують американську техніку в Курській наступальній операції.

Поки адміністрація Байдена намагається вирішити це питання в Україні, президент Володимир Зеленський закликав скасувати всі американські "червоні лінії".

При цьому журналісти зазначають, що Росія прямо звинуватила США у причетності до наступу ЗСУ на Курщині, що у Білому домі категорично заперечили.

Американські офіційні особи заявили, що вони не надавали розвідувальних даних для підтримки Курської операції.

Я не передбачаю, що Сполучені Штати допомагатимуть або надаватимуть допомогу в обміні розвідувальними даними, що уможливить подальше захоплення суверенної російської території, - зазначив один з американських посадовців. Поширити

Але розширення фронту до Курська з армією, яка вже недоукомплектована на всьому полі бою в Україні, є ризикованим.

Українське військове командування розраховувало, що Росія відволіче сили з інших ділянок фронту на сході України для захисту Курська, але поки що Москва уникає виведення підрозділів зі східної частини Донецької області.

Автори матеріалу зазначають, що США не надають порад Україні, а Україна про них не просить.