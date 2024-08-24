Курська операція ЗСУ. Що відомо про нові успіхи українських сил
Категорія
Україна
Дата публікації

Курська операція ЗСУ. Що відомо про нові успіхи українських сил

ЗСУ
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Джерело:  ISW

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, Збройним силам України вдалося просунутися у районі Суджі Курської області РФ.

Головні тези:

  • ISW провів аналіз і вказав на просування українських воїнів на південному та північному сході від Суджі.
  • Спікерка Міноборони США зазначила, що Штати мають краще розуміння цілей України в рамках Курської операції.
  • Україна планує створити буферну зону на російській Курщині.

Армія РФ не може зупинити просування українських воїнів

Українські війська продовжували незначне просування в районі Суджі на тлі триваючих українських операцій в Курській області 23 серпня, — йдеться в повідомленні.

За словами американських фахівців, вони проаналізували геолокаційні кадри, які були оприлюднені 22 серпня.

Після цього команда ISW дійшла висновку, що бійці ЗСУ змогли просунутися далі в південній частині Руської Конопельки (на схід від Суджі).

За словами одного з російських блогерів, українські воїни також пробилися вглиб території на північ від Мартинівки (на північний схід від Суджі) вздовж траси Р-200 Суджа-Суходолівка.

Окрім того, вказано, що мережею шириться суперечлива інформація про бої на схід від Суджі в районі населених пунктів Саморядово і Козирівка.

Цілком можливо, що тут можуть діяти мобільні групи українських військ.

Фото: understandingwar.org

Як у США коментують Курську операцію ЗСУ

За словами спікерки Міноборони США Сабріни Сінгх, наразі Штати мають "краще розуміння" цілей України в Курській області.

Вона також наголосила, що Україна має намір створити буферну зону на російській Курщині.

Як зазначає речниця Пентагона, Вашингтон хоче зрозуміти, як буферна зона відповідає стратегічним цілям України, а також додала, що США продовжують надавати матеріальні засоби для підтримки потреб ЗСУ на полі бою.

Нинішні обмеження США на можливість України використовувати надану США зброю для ураження військових цілей у прикордонних з Росією районах дозволяють українським військам вести вогонь у відповідь, захищаючись від російських атак через кордон, в тому числі в Курській області, — додала Сабріна Сінгх.

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