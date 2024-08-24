Курська операція ЗСУ. Що відомо про нові успіхи українських сил

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, Збройним силам України вдалося просунутися у районі Суджі Курської області РФ.

Армія РФ не може зупинити просування українських воїнів

Українські війська продовжували незначне просування в районі Суджі на тлі триваючих українських операцій в Курській області 23 серпня, — йдеться в повідомленні. Поширити

За словами американських фахівців, вони проаналізували геолокаційні кадри, які були оприлюднені 22 серпня.

Після цього команда ISW дійшла висновку, що бійці ЗСУ змогли просунутися далі в південній частині Руської Конопельки (на схід від Суджі).

За словами одного з російських блогерів, українські воїни також пробилися вглиб території на північ від Мартинівки (на північний схід від Суджі) вздовж траси Р-200 Суджа-Суходолівка.

Окрім того, вказано, що мережею шириться суперечлива інформація про бої на схід від Суджі в районі населених пунктів Саморядово і Козирівка.

Цілком можливо, що тут можуть діяти мобільні групи українських військ.

Фото: understandingwar.org

Як у США коментують Курську операцію ЗСУ

За словами спікерки Міноборони США Сабріни Сінгх, наразі Штати мають "краще розуміння" цілей України в Курській області.

Вона також наголосила, що Україна має намір створити буферну зону на російській Курщині.

Як зазначає речниця Пентагона, Вашингтон хоче зрозуміти, як буферна зона відповідає стратегічним цілям України, а також додала, що США продовжують надавати матеріальні засоби для підтримки потреб ЗСУ на полі бою.