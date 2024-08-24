Курська операція ЗСУ. Що відомо про нові успіхи українських сил

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, Збройним силам України вдалося просунутися у районі Суджі Курської області РФ.
Головні тези:
- ISW провів аналіз і вказав на просування українських воїнів на південному та північному сході від Суджі.
- Спікерка Міноборони США зазначила, що Штати мають краще розуміння цілей України в рамках Курської операції.
- Україна планує створити буферну зону на російській Курщині.
Армія РФ не може зупинити просування українських воїнів
За словами американських фахівців, вони проаналізували геолокаційні кадри, які були оприлюднені 22 серпня.
Після цього команда ISW дійшла висновку, що бійці ЗСУ змогли просунутися далі в південній частині Руської Конопельки (на схід від Суджі).
За словами одного з російських блогерів, українські воїни також пробилися вглиб території на північ від Мартинівки (на північний схід від Суджі) вздовж траси Р-200 Суджа-Суходолівка.
Окрім того, вказано, що мережею шириться суперечлива інформація про бої на схід від Суджі в районі населених пунктів Саморядово і Козирівка.
Цілком можливо, що тут можуть діяти мобільні групи українських військ.
Як у США коментують Курську операцію ЗСУ
За словами спікерки Міноборони США Сабріни Сінгх, наразі Штати мають "краще розуміння" цілей України в Курській області.
Вона також наголосила, що Україна має намір створити буферну зону на російській Курщині.
Як зазначає речниця Пентагона, Вашингтон хоче зрозуміти, як буферна зона відповідає стратегічним цілям України, а також додала, що США продовжують надавати матеріальні засоби для підтримки потреб ЗСУ на полі бою.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-