Курская операция ВСУ. Что известно о новых успехах украинских сил
Категория
Украина
Дата публикации

Курская операция ВСУ. Что известно о новых успехах украинских сил

ВСУ
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Источник:  ISW

Согласно данным американского Института изучения войны, Вооруженным силам Украины удалось продвинуться в районе Суджи Курской области РФ.

Главные тезисы

  • ISW провел анализ и указал на продвижение украинских воинов к юго-востоку от Суджи.
  • Спикер Минобороны США отметила, что Штаты имеют лучшее понимание целей Украины в рамках Курской операции.
  • Украина планирует создать буферную зону на российской Курщине.

Армия РФ не может остановить продвижение украинских воинов

Украинские войска продолжали незначительное продвижение в районе Суджи на фоне продолжающихся украинских операций в Курской области 23 августа, — сказано в сообщении.

По словам американских специалистов, они проанализировали геолокационные кадры, обнародованные 22 августа.

После этого команда ISW пришла к выводу, что бойцы ВСУ смогли продвинуться дальше в южной части Русской Конопельки (восточнее Суджи).

По словам одного из российских блогеров, украинские воины также пробились вглубь территории к северу от Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) вдоль трассы Р-200 Суджа-Суходоловка.

Кроме того, указано, что сетью распространяется противоречивая информация о боях к востоку от Суджи в районе населенных пунктов Саморядово и Козыревка.

Вполне возможно, что здесь могут действовать мобильные группы украинских войск.

Фото: understandingwar.org

Как в США комментируют Курскую операцию ВСУ

По словам спикера Минобороны США Сабрины Сингх, в настоящее время у Штатов есть "лучшее понимание" целей Украины в Курской области.

Она также подчеркнула, что Украина намерена создать буферную зону на российской Курщине.

Как отмечает представительница Пентагона, Вашингтон хочет понять, как буферная зона отвечает стратегическим целям Украины, а также добавила, что США продолжают предоставлять материальные средства для поддержки нужд ВСУ на поле боя.

Нынешние ограничения США на возможность Украины использовать предоставленное США оружие для поражения военных целей в приграничных с Россией районах позволяют украинским войскам вести ответный огонь, защищаясь от российских атак через границу, в том числе в Курской области, — добавила Сабрина Сингх.

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