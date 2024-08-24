Курская операция ВСУ. Что известно о новых успехах украинских сил

Согласно данным американского Института изучения войны, Вооруженным силам Украины удалось продвинуться в районе Суджи Курской области РФ.
Главные тезисы
- ISW провел анализ и указал на продвижение украинских воинов к юго-востоку от Суджи.
- Спикер Минобороны США отметила, что Штаты имеют лучшее понимание целей Украины в рамках Курской операции.
- Украина планирует создать буферную зону на российской Курщине.
Армия РФ не может остановить продвижение украинских воинов
По словам американских специалистов, они проанализировали геолокационные кадры, обнародованные 22 августа.
После этого команда ISW пришла к выводу, что бойцы ВСУ смогли продвинуться дальше в южной части Русской Конопельки (восточнее Суджи).
По словам одного из российских блогеров, украинские воины также пробились вглубь территории к северу от Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) вдоль трассы Р-200 Суджа-Суходоловка.
Кроме того, указано, что сетью распространяется противоречивая информация о боях к востоку от Суджи в районе населенных пунктов Саморядово и Козыревка.
Вполне возможно, что здесь могут действовать мобильные группы украинских войск.
Как в США комментируют Курскую операцию ВСУ
По словам спикера Минобороны США Сабрины Сингх, в настоящее время у Штатов есть "лучшее понимание" целей Украины в Курской области.
Она также подчеркнула, что Украина намерена создать буферную зону на российской Курщине.
Как отмечает представительница Пентагона, Вашингтон хочет понять, как буферная зона отвечает стратегическим целям Украины, а также добавила, что США продолжают предоставлять материальные средства для поддержки нужд ВСУ на поле боя.
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