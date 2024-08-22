РФ активизировала фейковую пропаганду касаемо наступления ВСУ в Курской области

Кремль распространяет очередной фейк о том, что ВСУ якобы "совершили химическую атаку" в Курской области из-за "неспособности прорвать российскую оборону".

Российские пропагандисты распространяют очередной фейк о ВСУ

Как отмечают в ЦПИ, пропагандисты РФ обвиняют украинскую армию в том, что она якобы "нарушила" нормы международного права и "применила химическое оружие" против российских военных.

Однако эти заявления ложны и не имеют никаких подтверждений.

Во-первых, Украина является подписателем Конвенции о запрещении химического оружия и строго соблюдает свои международные обязательства. Во-вторых, рашисты не приводят никаких доказательств, что также является признаком фейка, — заявили в ЦПИ. Поделиться

На самом же деле русские войска неоднократно были замечены в использовании химического оружия против украинских позиций, что является военным преступлением и нарушением законов войны.

Распространение подобных ложных месседжей является частью стратегии Кремля по информационной пропаганде по поводу событий в Курской области, о чем ранее рассказывал руководитель Центра, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко. Поделиться

Россия снимает фейки о ВСУ на Курщине

Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Как и предупреждали, россияне активизировали съемку постановочных роликов о Курщине с переодетыми в форму ВСУ людьми. Это традиционная система российской пропаганды, обкатанная на Харьковщине и других оккупированных территориях, сообщил Андрей Коваленко, Руководитель ЦПИ. Поделиться

По информации Коваленко, для этого привлекают структуры, в том числе театральную студию "Крылья", финансируемую Минобороны РФ.