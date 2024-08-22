Кремль распространяет очередной фейк о том, что ВСУ якобы "совершили химическую атаку" в Курской области из-за "неспособности прорвать российскую оборону".
Главные тезисы
- Российские пропагандисты распространяют очередной фейк о ВСУ, обвиняя в химической атаке в Курской области, не предоставляя подтверждающих доказательств.
- Украина является подписчиком Конвенции о запрещении химического оружия и строго соблюдает международные обязательства, в то время как российские войска неоднократно применяли химоружие против украинских позиций.
- Активизация пропагандистской деятельности вокруг событий в Курской области является частью стратегии Кремля, раскрывшейся через руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО.
Российские пропагандисты распространяют очередной фейк о ВСУ
Как отмечают в ЦПИ, пропагандисты РФ обвиняют украинскую армию в том, что она якобы "нарушила" нормы международного права и "применила химическое оружие" против российских военных.
Однако эти заявления ложны и не имеют никаких подтверждений.
На самом же деле русские войска неоднократно были замечены в использовании химического оружия против украинских позиций, что является военным преступлением и нарушением законов войны.
Россия снимает фейки о ВСУ на Курщине
Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
По информации Коваленко, для этого привлекают структуры, в том числе театральную студию "Крылья", финансируемую Минобороны РФ.
Он добавил, что ЦПД регулярно обнаруживает такие продукты.
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