РФ активизировала фейковую пропаганду касаемо наступления ВСУ в Курской области
Категория
Украина
Дата публикации

РФ активизировала фейковую пропаганду касаемо наступления ВСУ в Курской области

ЦПД
РФ активизировала фейковую пропаганду касаемо наступления ВСУ в Курской области
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Кремль распространяет очередной фейк о том, что ВСУ якобы "совершили химическую атаку" в Курской области из-за "неспособности прорвать российскую оборону".

Главные тезисы

  • Российские пропагандисты распространяют очередной фейк о ВСУ, обвиняя в химической атаке в Курской области, не предоставляя подтверждающих доказательств.
  • Украина является подписчиком Конвенции о запрещении химического оружия и строго соблюдает международные обязательства, в то время как российские войска неоднократно применяли химоружие против украинских позиций.
  • Активизация пропагандистской деятельности вокруг событий в Курской области является частью стратегии Кремля, раскрывшейся через руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Российские пропагандисты распространяют очередной фейк о ВСУ

Как отмечают в ЦПИ, пропагандисты РФ обвиняют украинскую армию в том, что она якобы "нарушила" нормы международного права и "применила химическое оружие" против российских военных.

Однако эти заявления ложны и не имеют никаких подтверждений.

Во-первых, Украина является подписателем Конвенции о запрещении химического оружия и строго соблюдает свои международные обязательства. Во-вторых, рашисты не приводят никаких доказательств, что также является признаком фейка, — заявили в ЦПИ.

На самом же деле русские войска неоднократно были замечены в использовании химического оружия против украинских позиций, что является военным преступлением и нарушением законов войны.

Распространение подобных ложных месседжей является частью стратегии Кремля по информационной пропаганде по поводу событий в Курской области, о чем ранее рассказывал руководитель Центра, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко.

Россия снимает фейки о ВСУ на Курщине

Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Как и предупреждали, россияне активизировали съемку постановочных роликов о Курщине с переодетыми в форму ВСУ людьми. Это традиционная система российской пропаганды, обкатанная на Харьковщине и других оккупированных территориях, сообщил Андрей Коваленко, Руководитель ЦПИ.

По информации Коваленко, для этого привлекают структуры, в том числе театральную студию "Крылья", финансируемую Минобороны РФ.

Он добавил, что ЦПД регулярно обнаруживает такие продукты.

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