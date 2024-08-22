РФ активізувала фейкову пропаганду щодо наступу ЗСУ в Курській області

Кремль поширює черговий фейк про те, що ЗСУ нібито "здійснили хімічну атаку" в Курській області через "неспроможність прорвати російську оборону".

Російські пропагандисти поширюють черговий фейк про ЗСУ

Як зазначають в ЦПД, пропагандисти РФ звинувачують українську армію в тому, що вона нібито "порушила" норми міжнародного права та "застосувала хімічну зброю" проти російських військових.

Однак, ці заяви є неправдивими та не мають жодних підтверджень.

По-перше, Україна є підписантом Конвенції про заборону хімічної зброї та суворо дотримується своїх міжнародних зобов'язань. По-друге, рашисти не наводять жодних доказів, що також є ознакою фейку, — заявили в ЦПД. Поширити

Насправді ж саме російські війська неодноразово були помічені у використанні хімічної зброї проти українських позицій, що є воєнним злочином та порушенням законів війни.

Поширення подібних неправдивих меседжів є частиною стратегії Кремля з інформаційної пропаганди щодо подій в Курській області, про що раніше розповідав керівник Центру, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко. Поширити

Росія знімає фейки про ЗСУ на Курщині

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Як і попереджали, росіяни активізували зйомку постановочних роликів про Курщину з переодягненими в форму ЗСУ людьми. Це традиційна система російської пропаганди, обкатана на Харківщині та інших окупованих територіях, — повідомив Андрій Коваленко, Керівник ЦПД. Поширити

За інформацією Коваленка, для цього залучають структури, зокрема театральну студію "Крылья", які фінансує Міноборони РФ.