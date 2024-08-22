РФ активізувала фейкову пропаганду щодо наступу ЗСУ в Курській області

Кремль поширює черговий фейк про те, що ЗСУ нібито "здійснили хімічну атаку" в Курській області через "неспроможність прорвати російську оборону".
Головні тези:
- Російська фейкова пропаганда стверджує, що ЗСУ застосували хімічну зброю в Курській області, але реальність цих заяв – безпідставні.
- Україна підписала Конвенцію про заборону хімічної зброї та дотримується міжнародних стандартів, у той час як російські війська використовували хімічну зброю проти України.
- РФ активізує розповсюдження фейкових новин та постановочних роликів про події на Курщині як частину інформаційної пропаганди.
- Російські пропагандисти створюють міфи про неправдиві хімічні атаки та порушення міжнародних норм з метою дискредитації ЗСУ та України в цілому.
Російські пропагандисти поширюють черговий фейк про ЗСУ
Як зазначають в ЦПД, пропагандисти РФ звинувачують українську армію в тому, що вона нібито "порушила" норми міжнародного права та "застосувала хімічну зброю" проти російських військових.
Однак, ці заяви є неправдивими та не мають жодних підтверджень.
Насправді ж саме російські війська неодноразово були помічені у використанні хімічної зброї проти українських позицій, що є воєнним злочином та порушенням законів війни.
Росія знімає фейки про ЗСУ на Курщині
Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
За інформацією Коваленка, для цього залучають структури, зокрема театральну студію "Крылья", які фінансує Міноборони РФ.
Він додав, що ЦПД регулярно виявляє такі продукти.
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