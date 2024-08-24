Среди представителей администрации президента США Джо Байдена возникли споры относительно того, следует ли поддерживать ВСУ для содержания и расширения ими подконтрольных территорий на Курщине.

У Байдена не могут решить, поддерживать ли наступление ВСУ на Курщине

По информации журналистов издания, в Вашингтоне остаются вопросы по поводу целей наступления ВСУ на Курщине и существует обеспокоенность по поводу эскалации отношений с Россией.

Американские чиновники отмечают, что в Пентагоне направили запрос Украине относительно необходимой помощи для поддержки наступления ВСУ в Курщине.

При этом никаких решений по конкретной помощи принято не было.

Джо Байден и представители Белого дома

Представители Белого дома обсуждают, стоит ли корректировать содержимое пакетов военной помощи Украине.

Речь идет о дополнительной бронетехнике или ускорении доставки определенных боеприпасов и другого оборудования, что могло бы помочь украинским военным закрепиться на подконтрольных территориях в Курской области.

Авторы материала подчеркивают, что у Байдена и до этого отдавали приоритет поставкам в Украину определенных видов вооружений в связи с изменением условий ведения боевых действий.

Почему в Белом доме сомневаются в поддержке наступления ВСУ на Курщине

Однако в Белом доме пытаются решить 2 вопроса о поддержке Курской операции ВСУ.

В частности, чиновники в США заявляют, что не уверены в общей наступательной стратегии Киева, а зависимость от оружия из США и от партнеров вызывает опасения относительно прямой эскалации конфликта США и НАТО с Россией.

У Байдена заявляют, что пока не имеют четкого понимания целей Украины в наступательной операции на Курщине, а также планирует ли Киев удерживать или расширять подконтрольные территории.

Возможно, у них есть план, но они не делятся им с нами, - заявил журналистам издание один из американских чиновников. Поделиться

Ряд представителей Белого дома и Пентагона выразили восхищение молниеносной операцией ВСУ в Курщине.

Однако существуют вопросы использования оружия США украинскими военными в Курской области.

Американские чиновники отмечают, что Белый дом разрешил Украине использовать артиллерию и переданные РСЗО для ударов по территории России.

Остались в силе ограничения использования боеприпасов большой дальности.

Однако украинские войска, по словам аналитиков и солдат на местах, уже используют американскую технику в Курской наступательной операции.

Пока администрация Байдена пытается решить этот вопрос в Украине, президент Владимир Зеленский призвал упразднить все американские "красные линии".

При этом журналисты отмечают, что Россия прямо обвинила США в причастности к наступлению ВСУ на Курщине, что в Белом доме категорически отрицали.

Американские официальные лица заявили, что они не предоставляли разведывательные данные для поддержки Курской операции.

Я не предполагаю, что Соединенные Штаты будут помогать или оказывать помощь в обмене разведывательными данными, что позволит дальнейший захват суверенной российской территории, - отметил один из американских чиновников. Поделиться

Но расширение фронта до Курска с армией, которая уже недоукомплектована на всем поле боя в Украине, рискованно.

Украинское военное командование рассчитывало, что Россия отвлечет силы из других участков фронта на востоке Украины для защиты Курска, но пока Москва избегает вывода подразделений из восточной части Донецкой области.

Авторы материала отмечают, что США не дают советов Украине, а Украина о них не просит.