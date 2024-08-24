Кремль игнорирует проблему продвижения ВСУ в Курщине

По информации Кессельманна, под контролем украинских военных находится от 900 до 1 тыс 300 кв км территории Курской области.

Уничтожение украинскими военными мостов через реку Сейм поставило военно-политическое руководство страны-агрессорки перед сложным выбором.

Военные из оккупационной армии РФ на Курщине

Отступить подразделениям, потенциально находящимся в изоляции, и тем самым территория перейдет под контроль Украины или использовать ресурсы для восстановления связующего пути. Обе дилеммы трудно решить, и ни одно из решений, вероятно, не будет легко осуществимо для Российской Федерации, - подчеркнул заместитель руководителя эстонской военной разведки. Поделиться

Что известно о подготовке Россией обороны в Курщине

Кессельманн подчеркнул, что в настоящее время преступная армия РФ создает линию обороны по направлениям Рыльск-Льгов-Курск.

Судя по всему, украинским вооруженным силам нет смысла продвигаться в этом направлении, поскольку стратегическая дилемма, с которой сейчас сталкивается Россия, уже создана. Дилемма заключается в следующем: либо прекратить наступление в направлении Донецкой области, либо признать присутствие Украины на территории Курской области, – объясняет подполковник эстонской разведки. Поделиться

Он также отметил, что наступление ВСУ в Курщине заставило Россию задействовать необученных срочников.