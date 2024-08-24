Кремль оказался перед сложной дилеммой на фоне Курской операции ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Кремль оказался перед сложной дилеммой на фоне Курской операции ВСУ

Военные ВСУ
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Источник:  ERR

По информации заместителя руководителя Разведцентра Сил обороны Эстонии, подполковника Янека Кессельманна, кремлевское российское руководство, вероятно, решило игнорировать масштабы проблемы успешного наступления ВСУ в Курщине.

Главные тезисы

  • Кремль столкнулся с выбором между отступлением подразделений на Курщине и возобновлением соединительных путей, что представляет сложную стратегическую дилемму.
  • Украинская армия создала сложную ситуацию, заставляя Россию привлекать неопытных срочников и вести атаки на оборонительные позиции в регионе.
  • Кремль игнорировал проблемы на фоне наступления ВСУ в Курщине, что сделало ситуацию еще более сложной для страны-агрессора.
  • Россия стоит перед выбором между прекращением наступления в Донецкой области и признанием присутствия Украины на территории Курской области.
  • Российская Федерация не смогла адекватно реагировать на действия Украины в Курской области, что привело к серьезным стратегическим дилеммам.

Кремль игнорирует проблему продвижения ВСУ в Курщине

По информации Кессельманна, под контролем украинских военных находится от 900 до 1 тыс 300 кв км территории Курской области.

Уничтожение украинскими военными мостов через реку Сейм поставило военно-политическое руководство страны-агрессорки перед сложным выбором.

Кремль игнорирует проблемы на фоне наступления ВСУ в Курщине
Военные из оккупационной армии РФ на Курщине

Отступить подразделениям, потенциально находящимся в изоляции, и тем самым территория перейдет под контроль Украины или использовать ресурсы для восстановления связующего пути. Обе дилеммы трудно решить, и ни одно из решений, вероятно, не будет легко осуществимо для Российской Федерации, - подчеркнул заместитель руководителя эстонской военной разведки.

Что известно о подготовке Россией обороны в Курщине

Кессельманн подчеркнул, что в настоящее время преступная армия РФ создает линию обороны по направлениям Рыльск-Льгов-Курск.

Судя по всему, украинским вооруженным силам нет смысла продвигаться в этом направлении, поскольку стратегическая дилемма, с которой сейчас сталкивается Россия, уже создана. Дилемма заключается в следующем: либо прекратить наступление в направлении Донецкой области, либо признать присутствие Украины на территории Курской области, – объясняет подполковник эстонской разведки.

Он также отметил, что наступление ВСУ в Курщине заставило Россию задействовать необученных срочников.

Подводя итог, можно сказать, что РФ не смогла адекватно отреагировать на действия Украины в Курской области, – подчеркнул Кессельманн.

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