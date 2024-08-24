По информации заместителя руководителя Разведцентра Сил обороны Эстонии, подполковника Янека Кессельманна, кремлевское российское руководство, вероятно, решило игнорировать масштабы проблемы успешного наступления ВСУ в Курщине.
Главные тезисы
- Кремль столкнулся с выбором между отступлением подразделений на Курщине и возобновлением соединительных путей, что представляет сложную стратегическую дилемму.
- Украинская армия создала сложную ситуацию, заставляя Россию привлекать неопытных срочников и вести атаки на оборонительные позиции в регионе.
- Кремль игнорировал проблемы на фоне наступления ВСУ в Курщине, что сделало ситуацию еще более сложной для страны-агрессора.
- Россия стоит перед выбором между прекращением наступления в Донецкой области и признанием присутствия Украины на территории Курской области.
- Российская Федерация не смогла адекватно реагировать на действия Украины в Курской области, что привело к серьезным стратегическим дилеммам.
Кремль игнорирует проблему продвижения ВСУ в Курщине
По информации Кессельманна, под контролем украинских военных находится от 900 до 1 тыс 300 кв км территории Курской области.
Уничтожение украинскими военными мостов через реку Сейм поставило военно-политическое руководство страны-агрессорки перед сложным выбором.
Что известно о подготовке Россией обороны в Курщине
Кессельманн подчеркнул, что в настоящее время преступная армия РФ создает линию обороны по направлениям Рыльск-Льгов-Курск.
Он также отметил, что наступление ВСУ в Курщине заставило Россию задействовать необученных срочников.
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