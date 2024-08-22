Американских чиновников беспокоят риски во время наступления ВСУ на Курщине
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Политика
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Американских чиновников беспокоят риски во время наступления ВСУ на Курщине

Наступление ВСУ
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Источник:  NBC News

Высокопоставленные чиновники из США беспокоят риски, связанные с наступательной операцией ВСУ в Курщине.

Главные тезисы

  • Высокопоставленные чиновники из США беспокоятся о возрастающих рисках, связанных с наступательной операцией ВСУ на Курщине.
  • России приходится перебрасывать часть войск с Донбасса на Курщину, указывая на важное развитие событий.
  • Анализ спутниковых данных свидетельствует об увеличении активности в зоне конфликта на Курщине, указывая на важные перемены на карте боевых действий.
  • Линии поставок украинских военных могут быть перегружены из-за боевых действий на Курщине, вызывая беспокойство чиновников в Вашингтоне.
  • Наступление ВСУ на Курщине создало новый фронт и заставило Россию перебросить часть сил из Донбасса, вызвав беспокойство среди американских чиновников.

Какие риски беспокоят чиновников в Вашнигтоне на фоне наступления ВСУ на Курщине

По информации журналистов издания, в Вашингтоне все больше обеспокоены дальнейшим возможным развитием событий на фоне наступления ВСУ в Курщине.

В частности, чиновники из США предупреждают, что линии поставок украинских военных могут быть слишком растянуты.

В США беспокоятся из-за рисков наступления ВСУ на Курщине
Уничтоженный танк армии РФ на Курщине

Журналисты подчеркивают, что Россия пытается организовать эффективный ответ на успешное наступление ВСУ в Курской области, что уже заставило перебросить часть войск по отдельным направлениям фронта в Украине.

Но количество войск, которые России пришлось вывести из Украины, незначительно". Пока Россия еще не мобилизовала достаточно боевой мощи, чтобы вернуть территории, оказавшиеся под контролем украинских сил, - подчеркнул один из американских чиновников.

По словам собеседников издания, существует риск того, что линии поставок ВСУ могут быть перегружены, поскольку Украина пытается поддерживать войска, воюющие на территории РФ, а также отражать российские атаки на востоке.

Это вызывает беспокойство, – объясняет один из собеседников.

Однако официальные представители Вашингтона до сих пор не понимают цели украинских сил на территории РФ.

Удалось ли наступлению ВСУ на Курщине отвлечь подразделения армии РФ на Донбассе

По информации журналистов издания The Economist, наступление ВСУ на Курщине создало новый фронт и опровергло нарративы о том, что развязанная Россией преступная война в Украине зашла в тупик.

Украина рассчитывает, что преступная армия РФ в ответ на наступление на Курщине перебросит часть сил из Донбасса.

По словам одного из украинских чиновников в комментарии журналистам издания, военная активность российских окупантов на Донбассе действительно снизилась, однако это не относится к району Покровска.

Журналисты издания с использованием спутниковых данных НАСА решили самостоятельно выяснить, снизили ли российские оккупанты военную активность на Донбассе.

Чтобы оценить эффект Курского наступления, The Economist сравнил частоту пожаров в Курской области с пятью областями Украины, которые приняли на себя основную тяжесть войны: Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую.

Наш трекер пока не нашел явных признаков ослабления атак на украинские позиции. Наши данные свидетельствуют относительно стабильной активности на линии фронта в Харькове и Херсоне, а также о росте активности в Запорожье и Донецке. Россия продолжает наступать на востоке Украины с 6 августа и приближается к Покровску, - подчеркивается в материале издания.

В то же время спутниковые данные The Economist по Курской области свидетельствуют об увеличении активности: с пяти пожаров в день в среднем в июле до более 150 с 19 августа.

Их местоположение и значительное увеличение с начала вторжения позволяют предположить, что большинство из них связано с боевыми действиями. Это может свидетельствовать как о продвижении Украины в этом районе, так и о контратаках России, пишет издание, отмечая, что солдаты и военные источники также подтверждают, что бои в Курске активизировались после начальных успехов Украины, отмечают авторы материала.

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