Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси хочет посетить Курскую атомную электростанцию в РФ на следующей неделе.
Главные тезисы
- Генеральный директор МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС из-за обеспокоенности боевыми действиями, которые могут угрожать безопасности реакторов на станции.
- Российская пропаганда распространяет дезинформацию о подготовке Украиной нападения на российские ядерные объекты.
- МАГАТЭ обеспокоено отсутствием защитного купола на старых советских реакторах на Курской АЭС.
Какова цель поездки Гросси в Курскую АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация "чрезвычайно обеспокоена" боевыми действиями, которые могут повлиять на район вблизи Курской атомной электростанции.
По его словам, на этой станции установлены старые советские реакторы, не оборудованные необходимым защитным куполом.
Гросси отметил, что после визита на Курскую АЭС планирует приехать в Киев для обсуждения ситуации в Курской области с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кроме того, руководитель МАГАТЭ упомянул о ситуации на Запорожской АЭС, отметив, что инспекторы пока не смогли определить, кому принадлежат беспилотники, атакующие украинский энергетический объект.
Россия цинично распространяет фейк о подготовке Украиной нападения на Курскую АЭС
Российские пропагандисты продолжают распространение дезинформации о якобы подготовке ВСУ нападения на ядерные объекты РФ. В частности, 17 августа одиозная представительница МИД России Мария Захарова выступила с лживыми обвинениями в адрес Украины.
Официальная представительница МИД России Захарова цинично обратилась в международные организации, такие как ООН и МАГАТЭ, в связи с якобы полученной РФ информацией о подготовке "киевским режимом провокации на ядерных объектах Российской Федерации".
Россия, сама захватившая и удерживающая украинскую Запорожскую АЭС, лицемерно призвала международное сообщество немедленно выступить с осуждением "провокационных акций, готовящихся киевским режимом, и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе" .
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко предположил, что активизация пропагандистских материалов РФ по обвинениям Украины в ядерных провокациях содержит опасную составляющую.
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