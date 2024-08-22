Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
Категория
Мир
Дата публикации

Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
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Источник:  Bloomberg

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси хочет посетить Курскую атомную электростанцию в РФ на следующей неделе.

Главные тезисы

  • Генеральный директор МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС из-за обеспокоенности боевыми действиями, которые могут угрожать безопасности реакторов на станции.
  • Российская пропаганда распространяет дезинформацию о подготовке Украиной нападения на российские ядерные объекты.
  • МАГАТЭ обеспокоено отсутствием защитного купола на старых советских реакторах на Курской АЭС.

Какова цель поездки Гросси в Курскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация "чрезвычайно обеспокоена" боевыми действиями, которые могут повлиять на район вблизи Курской атомной электростанции.

По его словам, на этой станции установлены старые советские реакторы, не оборудованные необходимым защитным куполом.

Вокруг них нет защитного купола, только обычная крыша, что означает, что активная зона реактора достаточно уязвима, — объяснил Гросси.

Гросси отметил, что после визита на Курскую АЭС планирует приехать в Киев для обсуждения ситуации в Курской области с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, руководитель МАГАТЭ упомянул о ситуации на Запорожской АЭС, отметив, что инспекторы пока не смогли определить, кому принадлежат беспилотники, атакующие украинский энергетический объект.

Если бы у нас были неопровержимые доказательства, указывающие на источник, мы бы это озвучили, — подчеркнул Гросси и добавил, что атомные электростанции не должны становиться военными целями.

Россия цинично распространяет фейк о подготовке Украиной нападения на Курскую АЭС

Российские пропагандисты продолжают распространение дезинформации о якобы подготовке ВСУ нападения на ядерные объекты РФ. В частности, 17 августа одиозная представительница МИД России Мария Захарова выступила с лживыми обвинениями в адрес Украины.

Официальная представительница МИД России Захарова цинично обратилась в международные организации, такие как ООН и МАГАТЭ, в связи с якобы полученной РФ информацией о подготовке "киевским режимом провокации на ядерных объектах Российской Федерации".

По поступающей информации, киевский режим начал подготовку нападения на Курскую атомную электростанцию, — отметила пропагандистка.

Россия, сама захватившая и удерживающая украинскую Запорожскую АЭС, лицемерно призвала международное сообщество немедленно выступить с осуждением "провокационных акций, готовящихся киевским режимом, и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе" .

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко предположил, что активизация пропагандистских материалов РФ по обвинениям Украины в ядерных провокациях содержит опасную составляющую.

Россия может готовить ядерную провокацию У них не сработал сценарий обвинить нас в терроризме и наступлении на Курскую АЭС, теперь они врут о «грязной бомбе» и нашей возможной провокации, — отметил Коваленко.

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