Гендиректор МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС

Яка мета поїздки Гроссі до Курської АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що організація "надзвичайно стурбована" бойовими діями, які можуть вплинути на район поблизу Курської атомної електростанції.

За його словами, на цій станції встановлені старі радянські реактори, які не обладнані необхідним захисним куполом.

Навколо них немає захисного купола, лише звичайний дах, що означає, що активна зона реактора досить вразлива, — пояснив Гроссі. Поширити

Гроссі зазначив, що після візиту на Курську АЕС планує приїхати до Києва для обговорення ситуації в Курській області з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, керівник МАГАТЕ згадав про ситуацію на Запорізькій АЕС, зазначивши, що інспектори поки не змогли визначити, кому належать безпілотники, які атакують український енергетичний об'єкт.

Якби ми мали незаперечні докази, що вказують на джерело, ми б це озвучили, — підкреслив Гроссі та додав, що атомні електростанції не повинні ставати військовими цілями. Поширити

Росія цинічно поширює фейк про підготовку Україною нападу на Курську АЕС

Російські пропагандисти продовжують поширення дезінформації про нібито підготовку ЗСУ нападу на ядерні об'єкти РФ. Зокрема 17 серпня одіозна речниця МЗС Росії Марія Захарова виступила з брехливими звинуваченнями на адресу України.

Офіційна представниця МЗС Росії Захарова цинічно звернулася до міжнародних організацій, таких як ООН і МАГАТЕ, у зв'язку з буцімто отриманою РФ інформацією про підготовку “київським режимом провокації на ядерних об'єктах Російської Федерації”.

За інформацією, що надходить, київський режим розпочав підготовку нападу на Курську атомну електростанцію, — зазначила пропагандистка. Поширити

Росія, яка сама захопила та утримує українську Запорізьку АЕС, лицемірно закликала міжнародну спільноту негайно виступити з засудженням “провокаційних акцій, що готуються київським режимом, і не допустити порушення ядерної та фізичної ядерної безпеки Курської АЕС, результатом якого може стати масштабна техногенна катастрофа в Європі”.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко припустив, що активізація пропагандистських матеріалів РФ щодо звинувачень України у ядерних провокаціях містить небезпечну складову.