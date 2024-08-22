Гендиректор МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі хоче відвідати Курську атомну електростанцію в РФ наступного тижня.
Головні тези:
- Голова МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС для обговорення безпеки та можливих загроз.
- Російські пропагандисти поширюють дезінформацію про підготовку нападу ЗСУ на ядерні об'єкти РФ.
- МАГАТЕ висловив стурбованість через бойові дії, які можуть вплинути на район поблизу Курської АЕС.
- Україна відкидає обвинувачення у провокаціях та заявляє про можливу ядерну провокацію з боку Росії.
- Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО попередив про небезпеку пропагандистських матеріалів, що містять ядерні обвинувачення.
Яка мета поїздки Гроссі до Курської АЕС
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що організація "надзвичайно стурбована" бойовими діями, які можуть вплинути на район поблизу Курської атомної електростанції.
За його словами, на цій станції встановлені старі радянські реактори, які не обладнані необхідним захисним куполом.
Гроссі зазначив, що після візиту на Курську АЕС планує приїхати до Києва для обговорення ситуації в Курській області з президентом України Володимиром Зеленським.
Крім того, керівник МАГАТЕ згадав про ситуацію на Запорізькій АЕС, зазначивши, що інспектори поки не змогли визначити, кому належать безпілотники, які атакують український енергетичний об'єкт.
Росія цинічно поширює фейк про підготовку Україною нападу на Курську АЕС
Російські пропагандисти продовжують поширення дезінформації про нібито підготовку ЗСУ нападу на ядерні об'єкти РФ. Зокрема 17 серпня одіозна речниця МЗС Росії Марія Захарова виступила з брехливими звинуваченнями на адресу України.
Офіційна представниця МЗС Росії Захарова цинічно звернулася до міжнародних організацій, таких як ООН і МАГАТЕ, у зв'язку з буцімто отриманою РФ інформацією про підготовку “київським режимом провокації на ядерних об'єктах Російської Федерації”.
Росія, яка сама захопила та утримує українську Запорізьку АЕС, лицемірно закликала міжнародну спільноту негайно виступити з засудженням “провокаційних акцій, що готуються київським режимом, і не допустити порушення ядерної та фізичної ядерної безпеки Курської АЕС, результатом якого може стати масштабна техногенна катастрофа в Європі”.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко припустив, що активізація пропагандистських матеріалів РФ щодо звинувачень України у ядерних провокаціях містить небезпечну складову.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-