Кремлевский диктатор Владимир Путин выступил с циничной ложью о якобы попытках украинских военных атаковать Курскую АЭС.
Главные тезисы
- Путин обвинил ВСУ в попытке атаки на Курскую АЭС, высказав абсурдные обвинения на совещании.
- Станция работает в штатном режиме, что подтверждено реакцией губернатора Курской области.
- Глава МАГАТЭ проявил обеспокоенность боевыми действиями возле станции, особенно в связи со старыми реакторами без защитного купола.
- После посещения Курской АЭС Рафаэль Гросси планирует переговорить в Киеве с президентом Украины.
- Инспекторы МАГАТЭ также затрудняются в определении владельцев атакующих беспилотников на Запорожской АЭС.
Что известно об абсурдных обвинениях Путина в попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС
Отмечается, что во время совещания по ситуации в приграничных регионах кремлевский диктатор цинично соврал, что украинские военные якобы пытались нанести удары по Курской АЭС в ночь на 22 августа.
Москва уже сообщила об этом Международному агентству по атомной энергии, они должны отправить на станцию своих представителей.
В то же время исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Путину, что станция работает в штатном режиме, "ситуация на контроле".
Что известно о реакции МАГАТЭ
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси хочет посетить Курскую атомную электростанцию в РФ на следующей неделе.
Энеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация "чрезвычайно обеспокоена" боевыми действиями, которые могут повлиять на район вблизи Курской атомной электростанции.
По его словам, на этой станции установлены старые советские реакторы, не оборудованные необходимым защитным куполом.
Гросси отметил, что после визита на Курскую АЭС планирует приехать в Киев для обсуждения ситуации в Курской области с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кроме того, руководитель МАГАТЭ упомянул о ситуации на Запорожской АЭС, отметив, что инспекторы пока не смогли определить, кому принадлежат беспилотники, атакующие украинский энергетический объект.
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