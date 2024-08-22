Что известно об абсурдных обвинениях Путина в попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС

Отмечается, что во время совещания по ситуации в приграничных регионах кремлевский диктатор цинично соврал, что украинские военные якобы пытались нанести удары по Курской АЭС в ночь на 22 августа.

Москва уже сообщила об этом Международному агентству по атомной энергии, они должны отправить на станцию своих представителей.

Противник пытался сегодня ночью наносить удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано. Они обещают сами приехать и послать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что это будет сделано, – говорится в абсурдном заявлении Путина. Поделиться

Курская АЭС

В то же время исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Путину, что станция работает в штатном режиме, "ситуация на контроле".

Что известно о реакции МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси хочет посетить Курскую атомную электростанцию в РФ на следующей неделе.

Энеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация "чрезвычайно обеспокоена" боевыми действиями, которые могут повлиять на район вблизи Курской атомной электростанции.

По его словам, на этой станции установлены старые советские реакторы, не оборудованные необходимым защитным куполом.

Гросси отметил, что после визита на Курскую АЭС планирует приехать в Киев для обсуждения ситуации в Курской области с президентом Украины Владимиром Зеленским.