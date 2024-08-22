Путін цинічно звинуватив Україну у спробі атаки на Курську АЕС
Категорія
Політика
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Путін цинічно звинуватив Україну у спробі атаки на Курську АЕС

Володимир Путін
Джерело:  online.ua

Кремлівський диктатор Володимир Путін виступив із цинічною брехнею про нібито спроби українських військових атакувати Курську АЕС. 

Головні тези:

  • Путін цинічно звинуватив ЗСУ у спробі атаки на Курську АЕС, висловивши абсурдні звинувачення на нараді щодо ситуації в прикордонних регіонах.
  • Реакція виконувача обов'язків губернатора Курської області свідчить про те, що станція працює в штатному режимі та ситуація під контролем.
  • Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає Курську АЕС наступного тижня, після чого переговорить у Києві з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Організація висловила стурбованість щодо бойових дій, що можуть вплинути на район поблизу атомної електростанції, особливо з огляду на радянські реактори без захисного куполу.

Що відомо про абсурдні звинувачення Путіна у спробі ЗСУ атакувати Курську АЕС

Зазначається, що під час наради щодо ситуації в прикордонних регіонах кремлівський диктатор цинічно збрехав, що українські військові нібито намагались завдати ударів по Курській АЕС в ніч на 22 серпня.

Москва вже повідомила про це Міжнародному агентству з атомної енергії, вони мають надіслати на станцію своїх представників.

Противник намагався сьогодні вночі наносити удари по атомній електростанції. Міжнародне агентство з атомної енергії поінформовано. Вони обіцяють самі приїхати і надіслати фахівців для оцінки ситуації. Сподіваюся, що це буде зроблено, - йдеться у абсурдній заяві Путіна.

Путін звинуватив Україну у спробі атаки на Курську АЕС
Курська АЕС

Водночас виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов доповів Путіну, що станція працює в штатному режимі, "ситуація на контролі".

Що відомо про реакцію МАГАТЕ

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі хоче відвідати Курську атомну електростанцію в РФ наступного тижня.

енеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що організація "надзвичайно стурбована" бойовими діями, які можуть вплинути на район поблизу Курської атомної електростанції.

За його словами, на цій станції встановлені старі радянські реактори, які не обладнані необхідним захисним куполом.

Гроссі зазначив, що після візиту на Курську АЕС планує приїхати до Києва для обговорення ситуації в Курській області з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, керівник МАГАТЕ згадав про ситуацію на Запорізькій АЕС, зазначивши, що інспектори поки не змогли визначити, кому належать безпілотники, які атакують український енергетичний об'єкт.

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