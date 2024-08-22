Що відомо про абсурдні звинувачення Путіна у спробі ЗСУ атакувати Курську АЕС

Зазначається, що під час наради щодо ситуації в прикордонних регіонах кремлівський диктатор цинічно збрехав, що українські військові нібито намагались завдати ударів по Курській АЕС в ніч на 22 серпня.

Москва вже повідомила про це Міжнародному агентству з атомної енергії, вони мають надіслати на станцію своїх представників.

Противник намагався сьогодні вночі наносити удари по атомній електростанції. Міжнародне агентство з атомної енергії поінформовано. Вони обіцяють самі приїхати і надіслати фахівців для оцінки ситуації. Сподіваюся, що це буде зроблено, - йдеться у абсурдній заяві Путіна. Поширити

Курська АЕС

Водночас виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов доповів Путіну, що станція працює в штатному режимі, "ситуація на контролі".

Що відомо про реакцію МАГАТЕ

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі хоче відвідати Курську атомну електростанцію в РФ наступного тижня.

енеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що організація "надзвичайно стурбована" бойовими діями, які можуть вплинути на район поблизу Курської атомної електростанції.

За його словами, на цій станції встановлені старі радянські реактори, які не обладнані необхідним захисним куполом.

Гроссі зазначив, що після візиту на Курську АЕС планує приїхати до Києва для обговорення ситуації в Курській області з президентом України Володимиром Зеленським.