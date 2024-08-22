Які ризики непокоять посадовців у Вашнигтоні на тлі наступу ЗСУ на Курщині

За інформацією журналістів видання, у Вашингтоні все більше занепокоєні подальшим ймовірним розвитом подій на тлі наступу ЗСУ на Курщині.

Зокрема, високопосадовці зі США попереджають, що лінії постачання українських військових можуть бути занадто розтягнуті.

Знищений танк армії РФ на Курщині

Журналісти підкреслюють, що наразі Росія намагається організувати ефективну відповідь на успішний наступ ЗСУ у Курській області, що вже змусило перекинути частину військ з окремих напрямків фронту в Україні.

Але кількість військ, які Росії довелося вивести з України, не є значною". Поки що Росія ще не мобілізувала достатньо бойової потужності, щоб повернути території, що опинились під контролем українських сил, - підкреслив один з американських посадовців. Поширити

За словами співрозмовників видання, існує ризик того, що лінії постачання ЗСУ можуть бути перевантажені, оскільки Україна намагається підтримувати війська, які воюють на території РФ, а також відбивати російські атаки на сході.

Це викликає занепокоєння, - пояснює один зі співрозмовників. Поширити

Однак, офіційні представники Вашингтону досі до кінця не розуміють цілі українських сил на території РФ.

Чи вдалось наступу ЗСУ на Курщині відволікти підрозділи армії РФ на Донбасі

За інформацією журналістів видання The Economist, наступ ЗСУ на Курщині створив новий фронт і спростував наративи про те, що розв’язана Росією злочинна війна в Україні зайшла у глухий кут.

Україна розроховує, що злочинна армія РФ у відповідь на наступ на Курщині перекине частину сил з Донбасу.

За словами одного з українських урядовців у коментарі журналістам видання, військова активність російських окупантів на Донбасі дійсно знизилась, однак це не відноситься до району Покровська.

Журналісти видання із використанням супутникових даних НАСА вирішили самостійно з’ясувати, чи знизили російські окупанти військову активність на Донбасі.

Щоб оцінити ефект Курського наступу, The Economist порівняв частоту пожеж у Курській області з п'ятьма областями України, які прийняли на себе основний тягар війни: Донецькою, Луганською, Запорізькою, Херсонською та Харківською.

Наш трекер поки не виявив явних ознак ослаблення атак на українські позиції. Наші дані свідчать про відносно стабільну активність на лінії фронту в Харкові та Херсоні, а також про зростання активності в Запоріжжі та Донецьку. Також Росія продовжує наступати на сході України з 6 серпня і наближається до Покровська, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Водночас супутникові дані The Economist щодо Курської області свідчать про збільшення активності: з п'яти пожеж на день у середньому в липні до більш ніж 150 з 19 серпня.