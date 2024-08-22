Високопосадовців зі США непокоять ризики, пов'язані із наступальною операцією ЗСУ на Курщині.
Головні тези:
- Високопосадовці зі США висловлюють занепокоєність щодо ризиків, пов'язаних із наступом ЗСУ на Курщині.
- Боротьба на фронті у Курській області змушує Росію переключити частину військ з Донбасу на Курщину, що вказує на новий розвиток подій.
- Лінії постачання українських військових можуть опинитися під перевантаженням через активні бойові дії на Курщині.
- Аналіз супутникових даних показує збільшення активності в зоні конфлікту на Курщині, що може свідчити про важливі переміни на мапі бойових дій.
- Усередині Росії все ще не мобілізовано достатньо бойових потужностей для повного відновлення контролю над втраченими територіями від ЗСУ.
Які ризики непокоять посадовців у Вашнигтоні на тлі наступу ЗСУ на Курщині
За інформацією журналістів видання, у Вашингтоні все більше занепокоєні подальшим ймовірним розвитом подій на тлі наступу ЗСУ на Курщині.
Зокрема, високопосадовці зі США попереджають, що лінії постачання українських військових можуть бути занадто розтягнуті.
Журналісти підкреслюють, що наразі Росія намагається організувати ефективну відповідь на успішний наступ ЗСУ у Курській області, що вже змусило перекинути частину військ з окремих напрямків фронту в Україні.
За словами співрозмовників видання, існує ризик того, що лінії постачання ЗСУ можуть бути перевантажені, оскільки Україна намагається підтримувати війська, які воюють на території РФ, а також відбивати російські атаки на сході.
Однак, офіційні представники Вашингтону досі до кінця не розуміють цілі українських сил на території РФ.
Чи вдалось наступу ЗСУ на Курщині відволікти підрозділи армії РФ на Донбасі
За інформацією журналістів видання The Economist, наступ ЗСУ на Курщині створив новий фронт і спростував наративи про те, що розв’язана Росією злочинна війна в Україні зайшла у глухий кут.
Україна розроховує, що злочинна армія РФ у відповідь на наступ на Курщині перекине частину сил з Донбасу.
За словами одного з українських урядовців у коментарі журналістам видання, військова активність російських окупантів на Донбасі дійсно знизилась, однак це не відноситься до району Покровська.
Журналісти видання із використанням супутникових даних НАСА вирішили самостійно з’ясувати, чи знизили російські окупанти військову активність на Донбасі.
Щоб оцінити ефект Курського наступу, The Economist порівняв частоту пожеж у Курській області з п'ятьма областями України, які прийняли на себе основний тягар війни: Донецькою, Луганською, Запорізькою, Херсонською та Харківською.
Водночас супутникові дані The Economist щодо Курської області свідчать про збільшення активності: з п'яти пожеж на день у середньому в липні до більш ніж 150 з 19 серпня.
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