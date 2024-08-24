За інформацією заступника керівника Розвідцентру Сил оборони Естонії, підполковника Янека Кессельманна, кремлівське російське керівництво, ймовірно, вирішило ігнорувати масштаби проблеми успішного наступу ЗСУ на Курщині.
Головні тези:
- Кремль ігнорує проблему просування ЗСУ на Курщині та стикається зі складним вибором.
- Російська Федерація має вибрати між відступом підрозділів на Курщині або відновленням сполучних шляхів, проте обидва варіанти не є легкими для реалізації.
- Українська армія створила складну дилему для Росії, змушуючи задіяти не навчених строковиків та штурмувати оборонні лінії на Курщині.
- Стратегічна дилема Росії полягає у виборі між припиненням наступу у Донецькій області та визнанням присутності України на території Курської області.
- РФ не змогла адекватно відреагувати на дії України в Курській області, залишаючись перед складними стратегічними виборами.
Кремль ігнорує проблему просування ЗСУ на Курщині
За інформацією Кессельманна, наразі під контролем українських військових перебуває від 900 до 1 тис 300 кв км території Курської області.
Знищення українськими військовими мостів через річку Сейм поставило військово-політичне керівництво країни-агресорки перед складним вибором.
Що відомо про підготовку Росією оборони на Курщині
Кессельманн підкреслив, що наразі злочинна армія РФ створює лінію оборони за напрямками Рильськ-Льгов-Курськ.
Він також зазначив, що наступ ЗСУ на Курщині змусив Росію задіяти не навчених строковиків.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-