Кремль опинився перед складною дилемою на тлі Курської операції ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Кремль опинився перед складною дилемою на тлі Курської операції ЗСУ

Військові ЗСУ
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Джерело:  ERR

За інформацією заступника керівника Розвідцентру Сил оборони Естонії, підполковника Янека Кессельманна, кремлівське російське керівництво, ймовірно, вирішило ігнорувати масштаби проблеми успішного наступу ЗСУ на Курщині. 

Головні тези:

  • Кремль ігнорує проблему просування ЗСУ на Курщині та стикається зі складним вибором.
  • Російська Федерація має вибрати між відступом підрозділів на Курщині або відновленням сполучних шляхів, проте обидва варіанти не є легкими для реалізації.
  • Українська армія створила складну дилему для Росії, змушуючи задіяти не навчених строковиків та штурмувати оборонні лінії на Курщині.
  • Стратегічна дилема Росії полягає у виборі між припиненням наступу у Донецькій області та визнанням присутності України на території Курської області.
  • РФ не змогла адекватно відреагувати на дії України в Курській області, залишаючись перед складними стратегічними виборами.

Кремль ігнорує проблему просування ЗСУ на Курщині

За інформацією Кессельманна, наразі під контролем українських військових перебуває від 900 до 1 тис 300 кв км території Курської області.

Знищення українськими військовими мостів через річку Сейм поставило військово-політичне керівництво країни-агресорки перед складним вибором.

Кремль ігнорує проблеми на тлі наступу ЗСУ на Курщині
Військові з окупаційної армії РФ на Курщині

Відступити підрозділам, які потенційно перебувають в ізоляції, і тим самим територія перейде під контроль України, або використовувати ресурси для відновлення сполучного шляху. Обидві дилеми важко вирішити, і жодне з рішень, ймовірно, не буде легко здійсненним для Російської Федерації, - підкреслив заступника керівника естонської військової розвідки.

Що відомо про підготовку Росією оборони на Курщині

Кессельманн підкреслив, що наразі злочинна армія РФ створює лінію оборони за напрямками Рильськ-Льгов-Курськ.

Судячи з усього, українським збройним силам немає сенсу просуватися в цьому напрямку, оскільки стратегічна дилема, з якою стикається Росія наразі, вже створена. Дилема полягає в наступному: або припинити наступ у напрямку Донецької області, або визнати присутність України на території Курської області, - пояснює підполковник естонської розвідки.

Він також зазначив, що наступ ЗСУ на Курщині змусив Росію задіяти не навчених строковиків.

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що РФ не змогла адекватно відреагувати на дії України в Курській області, - підкреслив Кессельманн.

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