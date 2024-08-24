Відступити підрозділам, які потенційно перебувають в ізоляції, і тим самим територія перейде під контроль України, або використовувати ресурси для відновлення сполучного шляху. Обидві дилеми важко вирішити, і жодне з рішень, ймовірно, не буде легко здійсненним для Російської Федерації, - підкреслив заступника керівника естонської військової розвідки.