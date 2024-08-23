Протягом останніх тижнів ситуація у Курській області різко змінилася — місцеве населення нарешті усвідомило, хто такий Володимир Путін та як він насправді ставиться до свого народу. Звичайно, цьому насамперед посприяв успішний контрнаступ Збройних сил України, який на ворожій території триває досі.

Мешканці Курщини зрозуміли, що Путіну начхати на них

Як відомо, українським силам вдалося взяти під свій контроль російське місто Суджа.

Там нещодавно побував німецький політолог Сергій Сумленний, який вже поділився своїми враженнями від побаченого.

За його словами, російські окупанти не припиняють використовувати КАБи по своїй території.

Попри це, на землі зберігається перевага воїнів ЗСУ, адже артилерія працює надзвичайно влучно.

Ба більше, населення Курської області не приховує той факт, що добре розуміє українську мову, хоча місцевих ніхто не примушує її вивчати чи неї спілкуватися.

На тлі останніх подій вони також невпинно критикують нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, який просто кинув їх напризволяще.

Літні люди говорять про все прямо. Вони усіма мовами, які знають, озвучують дуже багато лайки в бік Владіміра Путіна, — розповідає Сергій Сумленний. Поширити

Курська операція ЗСУ триває

Політолог також додав, що у Суджі він побачив велику кількість українських воїнів та бронетехніки.

Попри те, що Москва постійно заявляє про перекидання сил та підготовку до ударів, однак нічого подібного досі не відбулося.

За словами Сумлінного, на території України поблизу оборонних споруд також дуже спокійно.

Небезпеки, будь-якої загрози чи напруги з боку ЗСУ не відчувається. Коли військові бояться чогось, або є втомленими — це дуже помітно. Ба більше, у таких ситуаціях вони можуть реагувати досить різко. Це зрозуміло, бо вони борються з великою кількістю викликів. Поширити

Політолог також розповів, що коли він заїжджав на КПВВ у Сумській області, то бачив, що бійці ЗСУ ніколи не панікують та впевнені у своїх діях